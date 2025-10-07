Advertisement
नीतीश कुमार को कमतर आंकने की भूल मत करना, लोकसभा चुनाव में किया था शानदार कमबैक

Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में भाषणबाजी से अधिक काम को तवज्जो दिया है. ये उनके काम का ही नतीजा है कि 20 साल से वे बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं. भाजपा हो या राजद, दोनों के लिए वे मजबूरी भी बन गए हैं. अगर उनकी पार्टी 50 सीट भी जीतती है तो उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होगा. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:40 PM IST

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)
Bihar Chunav 2025: विपक्षी दलों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके शासन प्रणाली को लेकर और उनके फैसलों को लेकर, एक तरह से उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है. यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दिल्ली के दो लोग बिहार का राज चला रहे हैं. ऐसे नेताओं में राजद नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव भी शामिल हैं. वोटर अधिकार रैली में आए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव के इस बात को दोहराया है. राजनीतिक विश्लेषकों की एक बड़ी जमात भी नीतीश कुमार को कमजोर और कमतर आंक रही है. ये लोग यह भूल जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को ऐसे ही आंका जा रहा था. कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो सभी का मुंह बंद हो गया था. नीतीश कुमार की पार्टी ने कम सीटों पर चुनाव लड़कर भी भाजपा के बराबर सीटें जीतने में सफलता हासिल कर ली थी. अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को कमतर आंकने की भूल की जा रही है. देखना है कि इस चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है.

लोकसभा चुनाव, 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे तो जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों पर. हालांकि नतीजे आए तो लोग हक्के बक्के रह गए थे. भारतीय जनता पार्टी ने 12 और नीतीश कुमार की पार्टी ने भी इतनी ही सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी. पहले माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन चुनाव में सबसे बेहतर होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने प्रदर्शन से सभी को चुप करा दिया था. 

पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी ताकत बनकर उभरे थे. भाजपा को बहुमत से कम सीटें आईं तो सत्ता की एक चाभी नीतीश कुमार के पास तो दूसरी चंद्रबाबू नायडू के पास चली गई थी. जिस राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा जा रहा था कि उसका प्रदर्शन उम्दा होगा, उसे केवल 4 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी, जबकि बिहार में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव उसी पार्टी ने लड़ा था. राजद ने बिहार में 23 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उसे महज 4 सीटें मिली थीं. इस लिहाज से उसका स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा था.

2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के पास 17 सांसद थे तो जेडीयू के पास 16. हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सिमटकर 43 सीटों पर आ गई थी. उसके बाद से नीतीश कुमार आलोचकों के निशाने पर आ गए थे. उनके तमाम फैसलों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे. उनको पलटीमार कहा गया. उनकी विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न किए जाने लगे थे. बीच में वे महागठबंधन के सीएम बन गए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एनडीए का मुख्यमंत्री बनना मुनासिब समझा था. 

एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद भी उनके सियासी करियर और विश्वसनीयता को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे. कई बार उनके संबोधनों से उनके बारे में गलत परसेप्शन बनता चला गया. तथ्यात्मक गललियां के चक्कर में उनका मजाक बनाया गया. तेजस्वी यादव तो यहां तक कहने लगे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी और भाजपा में समाहित हो जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव, 2024 में नीतीश कुमार ने शानदार कमबैक किया और उनके आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया था.

अब देखना यह है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में क्या गुल खिलाते हैं. इस बात के लिए तो नीतीश कुमार की तारीफ करनी होगी कि 20 साल के लगातार शासन के बाद भी उनके खिलाफ कोई जनाक्रोश की भावना नहीं देखी गई है. हाल ही में उन्होंने कई लोक लुभावन फैसले भी लिए हैं: जैसे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 125 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, युवाओं को रोजगार के लिए एक करोड़ का लक्ष्य, तमाम जाति समूह के लिए अलग अलग आयोग बनाना आदि. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विधानसभा चुनाव में चौंका सकते हैं.

