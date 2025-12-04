Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3028465
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

प्रोटीन का पावरहाउस बना बिहार! 'मांस...मछली...अंडा और दूध का उत्पादन बढ़ा', CM नीतीश ने गिनाईं उपलब्धियां

Bihar CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्पीच में कहा कि लगातार बीस वर्षों से विकास के काम में लगे हैं, विकास का काम करना ही मुख्य उद्देश्य है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय साल 2018 से कृषि क्षेत्र में किए गए लगातार और उत्कृष्ट कार्यों को दिया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 04, 2025, 11:48 AM IST

Trending Photos

विधानसभा में CM नीतीश ने गिनाईं उपलब्धियां
विधानसभा में CM नीतीश ने गिनाईं उपलब्धियां

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित किया. सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बिहार के विकास की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कि बिहार में मांस, मछली, अंडा और दूध समेत सभी कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसानों की आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय साल 2018 से कृषि क्षेत्र में किए गए लगातार और उत्कृष्ट कार्यों को दिया है. सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में अब जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, वे चौथे कृषि रोडमैप के तहत योजनाओं पर तेजी से काम करके पूरे किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्पीच में कहा कि लगातार बीस वर्षों से विकास के काम में लगे हैं, विकास का काम करना ही मुख्य उद्देश्य है. इसे ही सोचते हुए काम करते रहते है और जनता का आभार प्रकट करते है कि इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से जिताया.

विधानसभा में सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में भाईचारा है, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है. शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया गया है. बड़ी संख्या में स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा नहीं देकर पांच मौके सामान्य परीक्षा के दिए गए है. जिसमें सिर्फ 77 हजार शिक्षक रह गए हैं, जिन्हें दो मौके और दिए जाएंगे बाकी सभी शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी सेवा पा गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार के सीएम ने कहा कि हॉस्पिटल के नि:शुल्क दवा और चिकित्सा की सुविधा दो गई है. छह से बढ़कर 12 मेडिकल कॉलेज हो गए, जल्द ही सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होगा. उन्होंने आगे कहा कि पीएमसीएच को लगातार निरीक्षण कर बेहतर बनाया गया है. इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट को भी तीन हजार बेड का बनाया जा रहा है. पुल पुलिया का निर्माण अनवरत जारी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना आने में छह घंटे का लक्ष्य साल 2016 में पूरा कर लिया गया, अब पांच घंटे में सबसे दूर वाले इलाके से पटना आने का लक्ष्य एलिवेटेड सड़क और हाईवे बनकर किया गया, इससे भी बेहतर काम सड़क निर्माण में किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: मुश्किल में लालू परिवार! जमीन के बदले नौकरी केस में आज होगा आरोप तय करने पर फैसला

TAGS

Bihar NewsCM nitish kumar

Trending news

Bihar News
प्रोटीन का पावरहाउस बना बिहार! 'मांस...मछली...अंडा और दूध का उत्पादन बढ़ा'
Land for Job
लालू- राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर कोर्ट का आदेश टला
bpsc teacher
'शादी के लिए नहीं मानी शिवानी, तो माथे में मरवा दी गोली', शिक्षिका की बहन का खुलासा
Bhojpuri news
क्या होता है लहरिया लुटs का मतलब? जिस पर बना है भोजपुरी गाना
Jharkhand Weather
ठंड से कांपेगा झारखंड, 9 दिसंबर तक कोहरा ही कोहरा, शीतलहर का बड़ा अलर्ट जारी
Bhojpuri news
पवन सिंह से 17 साल छोटी हैं ईशा, जब खूब झूमे पावरस्टार, यहां है असली खबर
Bihar News
बिहार के MLA-MLC को अब हर महीने मिलेंगे 8300 रुपए टेलीफोन भत्ता,नहीं देना होगा वाउचर
Bihar Weather
बिहार में ठंड का बड़ा अटैक! पछुआ हवा से गिरेगा तापमान, कोहरे से बढ़ी मुसीबत
patna news
सरकारी जमीन का ब्योरा दें, वरना खैर नहीं! पटना DM का 26 अंचलों के CO को अल्टीमेटम
Samastipur News
पति हो आवारा तो कंडोम ही सहारा...पंचायत वेब सीरीज की तर्ज पर समस्तीपुर में लगा नारा