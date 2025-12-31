Advertisement
जलवायु संकट के बीच बिहार की बड़ी उपलब्धि, पौधारोपण में लक्ष्य से आगे निकला राज्य: डॉ. प्रमोद कुमार

पटना जू में प्रेस वार्ता के दौरान पर्यावरण मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने बताया कि बिहार ने पौधारोपण के निर्धारित लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:54 PM IST

पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना जू) में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार में वन क्षेत्र काफी सीमित रह गया है, ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर सेवा पर्व के रूप में 280 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बिहार ने लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 367000 लाख पौधों का रोपण किया, जो राज्य के लिए गर्व की बात है.

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2025–26 के लिए 4 करोड़ 68 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अब तक 4 करोड़ 14 लाख पौधों का रोपण सफलतापूर्वक किया जा चुका है. मुख्यमंत्री निधि पाठशाला योजना के तहत प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ पौधों का उत्पादन किया जा रहा है. इसके साथ ही जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया है. मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पटना चिड़ियाघर को देश के बड़े चिड़ियाघरों की श्रेणी में चौथा स्थान मिला है. अब तक यह राज्य सरकार द्वारा संचालित होता रहा है, लेकिन अब इसे संस्था के माध्यम से संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि पटना जू में पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही टॉय ट्रेन का संचालन शुरू होगा, जिससे बच्चों और पर्यटकों को खास आकर्षण मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि घोरपरास के कारण कई किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं. इस समस्या को देखते हुए वन विभाग को ऐसे जानवरों को शूट करने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत प्रति घोरपरास मारने पर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तय की गई है. ₹750 जो सूट करेगा उसको और 1250 रुपया उसको दफन करने के लिए मिलेगा.

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों की फसल को घोरपरास से नुकसान हो रहा है, उन्हें लिखित आवेदन देना होगा. मुखिया की सहमति के बाद ही शूट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. वहीं, कैमूर वन्य प्राणी आश्रय को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. जैसे ही केंद्र से मंजूरी मिलेगी, कैमूर क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा, जिससे बिहार में वन्यजीव संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी.

रिपोर्ट: सुंदरम

Dr. Pramod Kumar

