Sweta Gupta Profile: बाहुबली आनंद मोहन के गढ़ में इतिहास रचने वाली डॉ. श्वेता गुप्ता भी बनेंगी मंत्री? जानें उनके बारे में सबकुछ

Sheohar MLA Dr Sweta Gupta Profile: सम्राट चौधरी सरकार में आज (गुरुवार, 7 मई) पहला मंत्रिपरिषद विस्तार होने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, शिवहर से जेडीयू विधायक डॉ. श्वेता गुप्ता भी आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं. बिहार की राजनीति में श्वेता गुप्ता एक नया और उभरता हुआ चेहरा हैं. वे मूल रूप से एक डॉक्टर हैं और राजनीति में आने से पहले चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी लंबी सेवा दे चुकी हैं. उनके पति डॉ. वरुण कुमार भी सीतामढ़ी के मशहूर डॉक्टर हैं. इसके अलावा वे अस्पताल, स्कूल और रेस्टोरेंट जैसे कई व्यवसायों का संचालन करते हैं.

शिवहर की पहली महिला विधायक हैं श्वेता गुप्ता

डॉ. श्वेता गुप्ता ने पिछले साल यानी 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वह कर दिखाया जो पिछले कई दशकों में कोई नहीं कर पाया था. उन्होंने बाहुबली आनंद मोहन का गढ़ माने जाने वाली शिवहर सीट से राजद प्रत्याशी को 31,000 से ज्यादा वोटों से हराकर इतिहास रच दिया. इस तरह से वे शिवहर की पहली महिला विधायक बनीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- सम्राट सरकार में निशांत कुमार भी बनेंगे मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और अमीर हैं

सीतामढ़ी जिले की रहने वाली हैं श्वेता गुप्ता

डॉ. श्वेता गुप्ता, मूल रूप से सीतामढ़ी जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. इसके बाद उन्होंने सीतामढ़ी और शिवहर के इलाकों में एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं. जेडीयू ज्वाइन करने से पहले वे बीजेपी की सदस्य रह चुकी हैं. उनके चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

डॉ श्वेता गुप्ता के पास है कितनी संपत्ति?

श्वेता गुप्ता के हलफनामे के मुताबिक, उनके पास करीब 28.4 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें करीब 6.6 करोड़ रुपये की चल और 21.8 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. उनकी कुल आय लगभग 74.4 लाख रुपये है. वहीं उन पर 4.1 करोड़ रुपये की देनदारी भी है.