Dulalchand Yadav Murder Case: क्या अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के वर्चस्व की लड़ाई में चली गई दुलालचंद की जान? समझें अंदर की बात

Anant Singh On Dulalchand Yadav Murder Case: बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी पारा इतना चढ़ चुका है कि अब हिंसक रूप लेने गया है. बिहार की मोकामा सीट पर जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के दौरान उनके चाचा और बाहुबली दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद के परिजनों का आरोप है कि एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. जिसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, अनंत सिंह का कहना है कि इस घटना को सूरजभान सिंह ने अंजाम दिया है.

अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है. हम लोग टाल पर वोट मांग रहे थे. फिर हमने देखा कि 7 गाड़ियां खड़ी हैं. मुझे लगा कि कोई वोट मांग रहा है. इसके बाद मुर्दाबाद की नारेबाजी शुरू हो गई. फिर करीब 30 गाड़ियां आगे बढ़ गईं. 10 गाड़ियां पीछे रह गईं. उन गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया. सड़क पर ईंट-पत्थर, रोड़े रखे गए थे. पूरी तैयारी की गई थी. अनंत सिंह ने कहा कि सूरजभान सिंह ने दुलार चंद्र को अपना शागिर्द बनाकर रखा हुआ था. वह दिन भर उनसे काम करवाता था. उनकी (सूरजभान सिंह) पूरी कोशिश थी कि लड़ाई- झगड़ा हो जाए.

बता दें कि मोकामा के ताड़तर गांव निवासी दुलारचंद भी पेशेवर अपराधी थे. बाढ़ अनुमंडल के कई थानों में उन पर हत्या, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं. उन्हें 90 के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र का आतंक भी कहा जाता था. वहीं राजधानी पटना की किसी सीट पर चुनाव को लेकर खून-खराबा की यह पहली घटना है. घटनास्थल पर पटना पुलिस के आलाधिकारी के साथ ही स्थानीय पुलिस पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं.

