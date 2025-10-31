Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2982137
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Dulalchand Yadav Murder Case: क्या अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के वर्चस्व की लड़ाई में चली गई दुलालचंद की जान? समझें अंदर की बात

Dulalchand Yadav Murder Case: दुलालचंद के परिजनों ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं अनंत सिंह ने इसके लिए अपने विरोधी सूरजभान सिंह को जिम्मेदार ठहराया है. अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है. दुलार चंद्र उनका (सूरजभान) शागिर्द था. उनकी पूरी कोशिश थी कि लड़ाई- झगड़ा हो जाए.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:11 AM IST

Trending Photos

अनंत सिंह
अनंत सिंह

Anant Singh On Dulalchand Yadav Murder Case: बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी पारा इतना चढ़ चुका है कि अब हिंसक रूप लेने गया है. बिहार की मोकामा सीट पर जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के दौरान उनके चाचा और बाहुबली दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद के परिजनों का आरोप है कि एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. जिसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, अनंत सिंह का कहना है कि इस घटना को सूरजभान सिंह ने अंजाम दिया है. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है. हम लोग टाल पर वोट मांग रहे थे. फिर हमने देखा कि 7 गाड़ियां खड़ी हैं. मुझे लगा कि कोई वोट मांग रहा है. इसके बाद मुर्दाबाद की नारेबाजी शुरू हो गई. फिर करीब 30 गाड़ियां आगे बढ़ गईं. 10 गाड़ियां पीछे रह गईं. उन गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया. सड़क पर ईंट-पत्थर, रोड़े रखे गए थे. पूरी तैयारी की गई थी. अनंत सिंह ने कहा कि सूरजभान सिंह ने दुलार चंद्र को अपना शागिर्द बनाकर रखा हुआ था. वह दिन भर उनसे काम करवाता था. उनकी (सूरजभान सिंह) पूरी कोशिश थी कि लड़ाई- झगड़ा हो जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'पहले मारी गोली, फिर गाड़ी से कुचला', दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा

बता दें कि मोकामा के ताड़तर गांव निवासी दुलारचंद भी पेशेवर अपराधी थे. बाढ़ अनुमंडल के कई थानों में उन पर हत्या, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं. उन्हें 90 के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र का आतंक भी कहा जाता था. वहीं राजधानी पटना की किसी सीट पर चुनाव को लेकर खून-खराबा की यह पहली घटना है. घटनास्थल पर पटना पुलिस के आलाधिकारी के साथ ही स्थानीय पुलिस पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mokama newsAnant SinghDulalchand Yadav Murder

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: NDA आज जारी करेगा अपना घोषणापत्र, चुनाव से ठीक पहले बुरे फंसे अनंत सिंह
bihar chunav 2025
कौन थे दुलारचंद यादव, जिनके पोते ने अनंत सिंह पर लगाया हत्या का आरोप
Mokama news
क्या अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के वर्चस्व की लड़ाई में चली गई दुलालचंद की जान?
bihar chunav 2025
'पहले मारी गोली, फिर गाड़ी से कुचला', दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: आज आ सकता है NDA का घोषणापत्र, CM नीतीश के साथ-नड्डा करेंगे जारी
Chatra News
Chatra News: कस्तूरबा स्कूल से रात में बाउंड्री फांदकर भागीं 2 लड़कियां, मचा हड़कंप
bihar chunav 2025
रिकॉर्ड बनाने की राह पर RJD के कुमार सर्वजीत, क्या श्यामदेव रोक पाएंगे विजय रथ?
Pawan Singh
पवन सिंह का नया गाना 'जोड़ी मोदी नीतीश के हिट होई' रिलीज
Jharkhand news
Jharkhand: सारंडा आईईडी विस्फोट में घायल CRPF इंस्पेक्टर ने तोड़ा दम
Bihar News
सांस्कृतिक-राजनीतिक चेतना का केंद्र बिहार, कैसे बना जातिवादी पॉलिटिक्स का अखाड़ा