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'RSS के दरवाजे पर लालू यादव ने टेके थे घुटने', विश्वास प्रस्ताव के दौरान गरजते रहे CM सम्राट और ताकते रहे तेजस्वी

CM Samrat Chaudhary News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मुझे जेल में क्यों भेजा गया. लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़कर यहां बैठा हूं. कोर्ट का आदेश फॉलो करता हूं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 24, 2026, 01:24 PM IST

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सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार
सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

CM Samrat Chaudhary on Lalu Yadav: सीएम सम्राट चौधरी विश्वास मत के दौरान पूरी तरह से आक्रामक नजर आए. उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का चुन-चुनकर करारा जवाब दिया. जब सदन में विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान सीएम सम्राट चौधरी बोल रहे थे, तब तेजस्वी यादव देखते रह गए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि व्यक्तिगत हमला करेंगे तो सुनना पड़ेगा ही. लालू प्रसाद जी यदि केवल अपने लिए नहीं जी रहे होते तो हम सब उन्हीं के साथ होते. आरएसएस की बात करते हैं और सबसे पहले वहीं आरएसएस के दरवाजे पर गए थे. तब 30 विधायक कम पड़ रहे थे.

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पाठशाला... इस बपौती से बाहर निकलिए. किसी की बपौती नहीं है यह सत्ता. यह बिहारियों की सरकार है. पीएम मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी का आशीर्वाद है, तब यहां बैठा हूं. 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ. मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में रहे. लालू यादव जी ने मुझे जेल में डाला. लालू यादव जी ने क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई.

सीएम ने आगे कहा कि इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या. उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बनाया. कोई किसी की पाठशाला से नहीं होता. अगर लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं यहां नहीं पहुंचता. गलतफहमी में मत रहिए. यह लोकतंत्र है. भाजपा ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया. दो बार डिप्टी सीएम बनाया और आज मुख्यमंत्री बनाया. पूरी पार्टी एक है. न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे. हम सब एक हैं. हम सब मिलकर बिहार का विकास करने का काम करेंगे.

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मुझे जेल में क्यों भेजा गया. लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़कर यहां बैठा हूं. कोर्ट का आदेश फॉलो करता हूं. मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी की मान्यता हो, जब तक प्रमाणित न हुआ, तब तक एफिडेविट में नहीं डाला. लालू जी पूरे बिहार को लूटने में लग गए, इसलिए यह हाल हुआ. 

यह भी पढ़ें: 'जो अपनी बहन का सम्मान नहीं करता, वो...', सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर सीधा हमला

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