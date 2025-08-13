Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह ED की बड़ी करवाई, राष्ट्रपति से सम्मानित मुखिया के घर पड़ी रेड
Muzaffarpur News: सकरा प्रखंड के बिशनपुर वहनगरी के मॉडल पंचायत की मुखिया बबिता देवी के घर पर सुबह-सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है. वह अपने विकास कार्यों को लेकर राष्ट्रपति से सम्मान भी पा चुकी हैं. ईडी की छापेमारी को लेकर हड़कंप मच गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:05 AM IST

ईडी की छापेमारी
Muzaffarpur ED Raid: बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है. यहां सुबह-सुबह ED की बड़ी करवाई देखने को मिल रही है. ईडी ने राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मुखिया बबिता देवी के घर छापा मारा है. छापेमारी के दौरान क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. बता दें कि बबिता देवी, सकरा प्रखंड के बिशनपुर वहनगरी के मॉडल पंचायत की मुखिया हैं. वह अपने विकास कार्यों को लेकर राष्ट्रपति से सम्मान भी पा चुकी हैं.

खबर अपडेट हो रही है...

ED RaidMuzaffarpur News

