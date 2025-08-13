Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह ED की बड़ी करवाई, राष्ट्रपति से सम्मानित मुखिया के घर पड़ी रेड

Muzaffarpur ED Raid: बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है. यहां सुबह-सुबह ED की बड़ी करवाई देखने को मिल रही है. ईडी ने राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मुखिया बबिता देवी के घर छापा मारा है. छापेमारी के दौरान क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. बता दें कि बबिता देवी, सकरा प्रखंड के बिशनपुर वहनगरी के मॉडल पंचायत की मुखिया हैं. वह अपने विकास कार्यों को लेकर राष्ट्रपति से सम्मान भी पा चुकी हैं.

खबर अपडेट हो रही है...