शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा फैसला; बिहार में मदरसों और संस्कृत स्कूलों की होगी जमीनी जांच, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

Education Minister Mithilesh Tiwari: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि मदरसों और संस्कृत स्कूलों की होगी जमीनी जांच की जाएगी. इसके लिए एक तीन सदस्यीय विशेष टीम का गठन भी किया गया है.
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Bihar Politics: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के एक बड़े बयान के बाद राज्य में मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सरकार से फंड पाने वाले सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जमीनी स्तर पर जांच की जाए. इसके लिए एक तीन सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया है, जो अगले 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि रिपोर्ट आने के बाद इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और जांच में जो भी विद्यालय फर्जी पाए जाएंगे, उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा.
उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वह संस्थान उसी को मानेंगे जहां वास्तव में छात्र पढ़ते हैं, हालांकि उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि जिन वैध संस्थानों में आधारभूत संरचना की कमी होगी, उन्हें सुधार के लिए सरकार पूरी मदद करेगी. शिक्षा मंत्री के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इस कदम का समर्थन करते हुए इसे उचित बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार जिन्हें फंड देती है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, यह जानना सरकार का अधिकार और कर्तव्य है, इसलिए राज्य सरकार यह जांच करवा रही है. दूसरी ओर, विपक्ष ने इस फैसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है.
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मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को जांच कराने का पूरा अधिकार है और उन्हें जांच करानी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सरकार को टीआरई-4 (TRE 4) शिक्षक बहाली को लेकर भी बात करनी चाहिए और उसकी भी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. वहीं, इस मामले को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार की मंशा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आमतौर पर इस तरह की जांच केवल पैसे की उगाही के लिए की जाती है, क्योंकि अक्सर जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद भी समीक्षा के नाम पर सब कुछ ठीक कर दिया जाता है. उन्होंने मांग की कि जहां वास्तव में गड़बड़ी पाई जाए, वहां सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि इस बार सही और पारदर्शी जांच की जाएगी.