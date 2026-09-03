Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /दोनों शिक्षकों की तुरंत हो गिरफ्तारी, बक्सर में रेप की घटना पर भड़के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

'दोनों शिक्षकों की तुरंत हो गिरफ्तारी', बक्सर में रेप की घटना पर भड़के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

Buxar Rape Case: बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड की छात्राओं के साथ दो शिक्षकों की तरफ से किए गए घृणित कृत्य पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:45 PM IST
'दोनों शिक्षकों की तुरंत हो गिरफ्तारी', बक्सर में रेप की घटना पर भड़के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी
Image Credit: बिहार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (फोटो सोर्स- X/mkrtiwari_bjp)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'दोनों शिक्षकों की तुरंत हो गिरफ्तारी', बक्सर में रेप की घटना पर भड़के शिक्षा मंत्री
2
3
4
5