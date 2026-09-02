'जिन शिक्षकों की सेवा दो साल बची है, उनका नहीं होगा तबादला', शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 'तबादला नीति' पर बुजुर्ग शिक्षकों को बड़ा आश्वासन दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा दो वर्ष या उससे कम बची है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. सरकार ने ऐसे शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी, शिक्षकों के लिए राहत देने वाली है और इसमें उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि राज्य सरकार की शिक्षक स्थानांतरण नीति पूरी तरह ऐच्छिक है. यह किसी भी शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है. शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि केवल उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, जिन्होंने अपनी इच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है. किसी भी शिक्षक को तबादले के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए पारदर्शी और सुविधाजनक स्थानांतरण व्यवस्था तय करना है. स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षकों की इच्छा और उनकी सुविधा को विशेष महत्व दिया जा रहा है. इससे सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को अपने वर्तमान स्थान पर ही सेवा पूरी करने का अवसर मिलेगा.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में जिन शिक्षकों को वर्तमान विद्यालय या क्षेत्र में ही सेवा जारी रखना है, उन्हें अनिवार्य रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. सरकार का जोर पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट और सुविधाजनक बनाने पर है. उन्होंने कहा कि दो वर्ष या उससे कम सेवा बचने वाले शिक्षकों को स्थानांतरण से बाहर रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि तबादला व्यवस्था को लेकर सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों के बीच अनावश्यक परेशानी या असमंजस की स्थिति न बने.