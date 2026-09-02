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'जिन शिक्षकों की सेवा दो साल बची है, उनका नहीं होगा तबादला', शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 'तबादला नीति' पर बुजुर्ग शिक्षकों को बड़ा आश्वासन दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा दो वर्ष या उससे कम बची है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. सरकार ने ऐसे शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 02, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:28 AM IST
'जिन शिक्षकों की सेवा दो साल बची है, उनका नहीं होगा तबादला', शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
Image Credit: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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