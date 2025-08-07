Bihar Teacher Recruitment: 'TRE-5 से पहले होगा STET', शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान
Bihar Teacher Recruitment: 'TRE-5 से पहले होगा STET', शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान

Bihar Teacher Recruitment: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वर्तमान में लगभग 4 लाख अभ्यर्थी STET पास हैं, जो टीआरई-4 में शामिल होने के लिए तैयार हैं. ऐसे में अगर STET को पहले आयोजित किया गया, तो भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो जाएगी'.

Written By  Shubham Raj|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:39 PM IST

STET पर शिक्षा मंत्री का बयान
Bihar Teacher Recruitment: पटना में आज यानी गुरुवार को हजारों शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए. दरअसल, सरकार से उनकी मांग है कि टीआरई (TRE-4, Teacher Recruitment Examination-4) से पहले एसटीईटी (STET, Secondary Teacher Eligibility Test) का आयोजन कराया जाए. अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले डेढ़ साल से एसटेट आयोजित नहीं हुआ है. ऐसे में अगर टीआरई-4 इससे पहले करा दिया गया, तो बड़ी संख्या में छात्र इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे. हालांकि, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपने बयान में स्पष्ट कि टीआरई-4 से पहले STET संभव नहीं है.

यह भी पढ़ें: जातीय पहचान से छेड़छाड़ पर भूमिहारों का हल्लाबोल, DM को सौंपा ज्ञापन

बता दें कि इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया कि टाआरई-4 से पहले एसटेट का आयोजन संभव नहीं है. इसको लेकर उन्होंने कहा, 'फिलहाल लगभग 4 लाख STET पास अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, जो TRE-4 में भाग लेने के लिए तैयार हैं. यदि हम STET पहले कराएंगे, तो TRE-4 की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी.' उन्होंने यह भी बताया कि TRE-4 के लिए आवश्यक सूचनाएं जल्द ही BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) को भेजी जाएंगी.

TRE-5 से पहले होगा STET
शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अगला STET अब TRE-5 के पहले आयोजित किया जाएगा, ताकि STET पास करने वाले अभ्यर्थी TRE-5 में शामिल हो सकें.

हालांकि, छात्र अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. गुरुवार यानी कि आज पटना विश्वविद्यालय से लेकर जेपी गोलंबर तक अभ्यर्थियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की संख्या 5000 से अधिक बताई जा रही है. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि यदि STET अभी नहीं हुआ, तो हजारों छात्र TRE-4 में शामिल नहीं हो पाएंगे. प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. जब छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

बताते चलें कि बिहार डोमिसाइल नीति से मिलेगा स्थानीय छात्रों को फायदा मिलेगा. शिक्षा मंत्री ने बिहार डोमिसाइल नीति लागू करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि इससे TRE-4 में 86-87% अभ्यर्थी बिहार के ही होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को अधिक अवसर मिलेगा.

