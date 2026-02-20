बिहार विधान परिषद: शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने रचे नए कीर्तिमान, मंत्री सुनील कुमार ने गिनाईं उपलब्धियां

पटना: बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 20 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार को सरकार का पक्ष रखा. विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने साल 2005 से अब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का विवरण पेश किया.

उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा का विस्तार किया गया है. एक किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल खोले गये हैं. शिक्षक की कमी देखते हुए व्यापक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोगों ने अलग से 7000 से ज्यादा ज्यादा शिक्षकों के लिए हमने भेजा है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2005 से पहले डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षक नहीं थे, लेकिन आज बिहार में 5 लाख से ऊपर शिक्षक हैं. शिक्षकों की नियुक्ति में कोई भी गड़बड़ी किसी तरह की नहीं पाई गई.

बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, जो भी छात्रवृत्ति मिलती रही हैं उसे दोगुना कर दिया गया है. जिस दिन सरकारी स्कूल चलता है उस दिन एक करोड़ 3 लाख बच्चों को हम मध्यान भोजन देते हैं. हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनको साल भर में दो बार ट्रेनिंग दिया जाए और 3 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.



बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड में हम रिजल्ट देश में सबसे पहले दे रहे हैं. बिहार में पहले 65 छात्र पर एक शिक्षक हैं और आज 29 छात्र पर एक शिक्षक हैं. उन्होंने कहा कि 22 मार्च से बिहार दिवस हो रहा है और उसमें बहुत अच्छे से तमाम चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा.

रिपोर्ट: रजनीश

