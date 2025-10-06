Jharkhand News: घाटशिला विधानसभा पर चुनावी सरगर्मी तेज, राज्य सरकार की नाकामियों को बताने के लिए भाजपा ने बुलाई बैठक

Jharkhand News: घाटशिला में होने वाले विधानसभा उप चुनाव की तपिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी है. इसको लेकर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पारम्परिक सीट को वर्तमान विधायक सह शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के राजनैतिक उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे शोमेश सोरेन को जीत दिलाना चाहते है. घाटशिला सीट को अपनी बरकार रखना चाहते है. तो भारतीय जनता पार्टी भी इस अवसर को अपने लिए घाटशिला सीट पर वापसी का बेहतर मौका मान रही है.

इसी को लेकर भाजपा की ओर से घाटशिला के एक मैरेज हॉल में विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों के पंचायत स्तरीय नेताओं की बैठक हुई. इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाटी नेताओं-कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया. पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखण्ड में हेमंत सरकार पार्ट-2 को सालभर होने जा रहा है. राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है. बालू तस्करी जोरों पर है. सरकारी कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है. अवैध माइनिंग हो रही है. झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है. ऐसे में यह चुनाव सरकार की विफलता का एक बड़ा उदाहरण बनेगा. हमारी पार्टी चुनाव में लग चुकी है, कार्यकर्ता चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं. सभी कार्यकर्ता घाटशिला की जनता के बीच जाकर राज्य सरकार की नाकामी को रखेंगे.

घाटशिला सीट से भाजपा के प्रत्याशी की बात पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है. इसमें सबका काम बंटा हुआ है. उम्मीदवारों को केंद्रीय कमेटी तय करेगी. राज्य सभा सांसद और हाल ही में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने आदित्य साहू ने कहा कि घाटशिला सीट भारतीय जनता पार्टी ही हर हाल में जीतेगी.

आदिवासी हित की बात करने वाली हेमंत सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण हुआ है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा हेमंत सरकार सभी मोर्चे पर विफल है. धालभूमगढ़ में एक परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिलने के मामले को उठाते हुए उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि आम जनता पूरी तरह भगवान भरोसे है.

इनपुट: रंधीर कुमार सिंह

