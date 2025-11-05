बूथों पर तैयारियां पूरी, अधिकारी बोले – निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कसी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां काफी जोरों से चल रही थीं, जिसे पूरा कर लिया गया है. चुनाव के मद्देनजर सभी बूथों पर वेब कास्टिंग भी की जाएगी, इसके लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है. इसी जगह से सभी बूथों पर निगरानी भी रखी जाएगी. बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बूथ पर मूलभूत सुविधा साधन और विशेष सुविधा की व्यवस्था भी की गई है

बता दें कि पहले चरण के मतदान कल होने हैं, उससे पहले पटना जिले में मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. पटना जिला अधिकारी डॉक्टर त्याग राजन SM ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारिया कर ली की गई हैं. यहां बूथों की वेबकास्टिंग होने वाली है, जिसके जरिए लाइव मॉनिटरिंग किया जाएगा.

इसके अलावे सीडीपीओ और उस स्तर के पदाधिकारी की तैनाती भी बड़ी संख्या में कर दी गई है. जिला पुलिस सीआरपीएफ की तैनाती भी की कर दी गई है. सेक्टर ऑफिसर जोनल ऑफिसर के साथ पैरामिलिट्री की तैनाती सभी बूथ पर की गई है. यहां गस्ती दल लगातार चुनाव के समय पेट्रोलिंग करती रहेगी.

बता दें कि मोकामा टाल और दियारा के इलाके में ड्रोन के जरिए स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी. हाल के दिनों में मोकामा और बाढ़ में जिस तरह की स्थिति बनी है, उससे निपटाने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है. कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार कि अगर हरकत करता है तो उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा. मोकामा लाल के इलाके में फ्लैग मार्च की जा रही है. 6 नवंबर को सुबह 7:00 से 6:00 बजे शाम तक मतदान होने वाला है.

