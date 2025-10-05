Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: 1200 वोटर, 100% वेबकास्टिंग और रंगीन फोटो... बिहार चुनाव में दिखेंगे ये 17 नए बदलाव

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे की तैयारियों के बारे में जानकारी दी. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार चुनाव में 17 नए बदलाव देखने को मिलेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 03:43 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Election Commission Press Conference: बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की प्लानिंग की जानकारी दी. इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इससे पहले ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे. चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भोजपुरी भाषा में बिहार वासियों को नमन करते हुए की. इसके बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध करने वाले BLO का धन्यवाद किया. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार चुनाव में 17 नए बदलाव देखने को मिलेंगे. 

  1. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि देश में पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs)-1 की ट्रेनिंग हुई. कुछ महीने पहली ही दिल्ली में यह संपन्न हुई. 
  2. सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव के लिए BLOs और सुपरवाइजर्स को दिल्ली में ट्रेनिंग देने का काम किया गया और यह ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है.
  3. पहले चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिला या स्टेट्स में होती थी, लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर उसकी ट्रेनिंग दिल्ली में शुरू की गई.
  4. चुनाव आयोग ने BLOs के लिए फोटो आईकार्ड का नियम लागू कर दिया है, ताकि अगर वो मतदाता के पास जाएं तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके. 
  5. आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की व्यवस्था की जाएगी. यह पूरे राज्य में लागू होगा.
  6. वोटर इंफोर्मेशन स्लिप में बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट पर लिखा जाएगा. जिससे मतदान केंद्र को खोजने में दिक्कत नहीं होगी. 
  7. इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है. ECInet को बिहार में लागू किया जाएगा.
  8. चुनाव आयोग ने अब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से ज्यादा नहीं होने की घोषणा की. CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए इसे किया गया है.
  9. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हमने काफी वर्षों के बाद बूथ लेवल अफसरों और कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया है. यह फैसला करीब 28 वर्षों के लिया गया है.
  10. अब 100 मीटर की दूरी पर हर प्रत्याशी अपने बूथ लगा सकता है. पहले काफी दूर बूथ लगाने की अनुमति होती थी. 
  11. बिहार से शुरू होकर पूरे देश में अब हर जगहों पर अब 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी.
  12. अब EVM पर प्रत्याशियों का कलर फोटोग्राफ जाएगा और फॉन्ट साइज बड़ा किया जाएगा.
  13. ईवीएम की काउंटिंग में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी VVPAT की गिनती होगी.
  14. पोस्टल बैलेट की गिनती भी ईवीएम के आखिरी दो राउंड से पहले पूरा करना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही आखिरी दो राउंड के ईवीएम की गिनती होगी.
  15. डिजिटेल इंडेक्स कार्ड चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा.
  16. भारत में चुनाव संविधान, लोक प्रतिनिधि कानून और रूल्स के अनुरूप होते हैं. ये व्यवस्था कई चरणों में बंटी हुई है.
  17. मतदात केंद्र पर BLOs, उनके ऊपर EROs होते हैं. हर विधानसभा में एक ERO ने BLOs के साथ मिलकर SIR प्रक्रिया पूरी की है.
  18. अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में किसी का नाम छूट जाए या गलत आ जाए, तो जिलाधिकारी को अपील कर सकता है.
  19. डीएम के डिसीजन में त्रुटि की अपील CEO से कर सकते हैं. 
