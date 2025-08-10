Bihar Voter List: 'वोटर लिस्ट से काटे गए नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता...', चुनाव आयोग ने SC में दाखिल किया हलफनामा
Bihar Voter List: 'वोटर लिस्ट से काटे गए नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता...', चुनाव आयोग ने SC में दाखिल किया हलफनामा

Bihar Voter List SIR: चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि बिहार में मतदाता सूची से पात्र वोटर का नाम पूर्व सूचना और सुनवाई के हटाया नहीं जाएगा. SIR के दौरान गलत तरीके से नाम हटाने को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:59 AM IST

चुनाव आयोग
Bihar Voter List SIR Row: बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है. हलफनामे में चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक उसे ड्राफ्ट सूची में शामिल ना किए गए लोगों के नाम की अलग से लिस्ट जारी करने  के बाध्य नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि राज्य में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और सक्षम अधिकारी के तर्कपूर्ण आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. आयोग ने कहा कि हर योग्य मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के दौरान गलत तरीके से 65 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया है. 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. अब 12 अगस्त को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी. आयोग ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में बताया कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है. यह चरण बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम और आवश्यक फॉर्म जुटाने के बाद पूरा हुआ. कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपने नामों की पुष्टि की या फॉर्म जमा किए. 

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: ये 17 राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी बिहार चुनाव, जानें कारण

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस व्यापक अभियान में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी, 77,895 बीएलओ, 2.45 लाख स्वयंसेवक और 1.60 लाख बूथ स्तर एजेंट सक्रिय रहे. चुनाव आयोग ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों को समय-समय पर छूटे हुए मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई गई, ताकि समय रहते नाम जोड़े जा सकें. प्रवासी मजदूरों के लिए 246 अखबारों में हिंदी में विज्ञापन जारी किए गए और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म भरने की सुविधा दी गई. शहरी निकायों में विशेष कैंप आयोजित किए गए, युवाओं के पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था की गई, जबकि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कमजोर वर्गों की मदद के लिए 2.5 लाख स्वयंसेवक तैनात किए गए.

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव के लिए जनसुराज तैयार, 20 अगस्त को जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट!

 चुनाव आयोग ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि किसी भी नाम को प्रारूप सूची से हटाने से पहले नोटिस जारी करना, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना और सक्षम अधिकारी का कारणयुक्त आदेश आवश्यक होगा. प्रारूप सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन और प्रिंट दोनों प्रारूप उपलब्ध कराए गए हैं. आयोग ने आगे कहा कि प्रक्रिया की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता के लिए रोजाना प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची से वंचित न रह जाए.

इनपुट- आईएएनएस

;