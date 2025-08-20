'चुनाव आयोग BJP के महाप्रवक्ता की तरह कर रहा व्यवहार', ज्ञानेश कुमार पर ये क्या बोले पप्पू यादव?

Bihar Politics: बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों के संबंध में हलफनामा देने या देश से माफी मांगने की बात कही थी.पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की भाषा बोल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग भाजपा का महाप्रवक्ता बन गया है.

राहुल गांधी 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. इंडिया ब्लॉक का दावा है कि यह यात्रा राजनीति से प्रेरित नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में है. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आयोग गुंडई जैसी भाषा का उपयोग कर रहा है और भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहा है. आयोग कैसे कह सकता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? मैं राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि आयोग के वर्तमान अधिकारियों को हटा देना चाहिए.

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस यात्रा को देश की स्वाभाविक और सरल आवाज बताया है. पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी की यात्राएं, जैसे 'भारत जोड़ो यात्रा' या वर्तमान 'वोटर अधिकार यात्रा', राजनीति से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा, कमजोर और गरीब वर्गों की आवाज बुलंद करने और परिवर्तन लाने के लिए हैं. राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार और पूरे देश की जनता, विशेषकर अगली पीढ़ी के मताधिकार को बचाने के लिए है और यह देशभर में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ लोगों के आक्रोश को दर्शाती है.

इंडिया ब्लॉक द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा पर उन्होंने कहा कि पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी निष्पक्ष और बेहद सक्षम हैं. वह देश के गरीबों की आवाज रहे हैं. इस पद पर रहते हुए वह किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए काम करेंगे. इंडी ब्लॉक ने ऐसे जज को नामांकित करके सही किया है और मुझे उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेता उनके साथ खड़े होंगे.

