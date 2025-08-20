'चुनाव आयोग BJP के महाप्रवक्ता की तरह कर रहा व्यवहार', ज्ञानेश कुमार पर ये क्या बोले पप्पू यादव?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2889471
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'चुनाव आयोग BJP के महाप्रवक्ता की तरह कर रहा व्यवहार', ज्ञानेश कुमार पर ये क्या बोले पप्पू यादव?

Bihar Politics: बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों के संबंध में हलफनामा देने या देश से माफी मांगने की बात कही थी. उन्होंने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस यात्रा को देश की स्वाभाविक और सरल आवाज बताया है.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:52 PM IST

Trending Photos

पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र
पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र

Bihar Politics: बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों के संबंध में हलफनामा देने या देश से माफी मांगने की बात कही थी.पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की भाषा बोल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग भाजपा का महाप्रवक्ता बन गया है.

राहुल गांधी 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. इंडिया ब्लॉक का दावा है कि यह यात्रा राजनीति से प्रेरित नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में है. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आयोग गुंडई जैसी भाषा का उपयोग कर रहा है और भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहा है. आयोग कैसे कह सकता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? मैं राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि आयोग के वर्तमान अधिकारियों को हटा देना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Bihar SIR: दावे-आपत्तियों की अंतिम तारीख नजदीक, राजनीतिक दलों की अभी तक चुप्पी

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस यात्रा को देश की स्वाभाविक और सरल आवाज बताया है. पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी की यात्राएं, जैसे 'भारत जोड़ो यात्रा' या वर्तमान 'वोटर अधिकार यात्रा', राजनीति से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा, कमजोर और गरीब वर्गों की आवाज बुलंद करने और परिवर्तन लाने के लिए हैं. राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार और पूरे देश की जनता, विशेषकर अगली पीढ़ी के मताधिकार को बचाने के लिए है और यह देशभर में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ लोगों के आक्रोश को दर्शाती है.

इंडिया ब्लॉक द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा पर उन्होंने कहा कि पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी निष्पक्ष और बेहद सक्षम हैं. वह देश के गरीबों की आवाज रहे हैं. इस पद पर रहते हुए वह किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए काम करेंगे. इंडी ब्लॉक ने ऐसे जज को नामांकित करके सही किया है और मुझे उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेता उनके साथ खड़े होंगे.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pappu Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Pappu Yadav
'चुनाव आयोग BJP के महाप्रवक्ता की तरह कर रहा व्यवहार',: पप्पू यादव
Vote Adhikar Yatra
वोट अधिकार यात्रा पर सत्ता पक्ष हमलावर, निशाने पर राहुल और तेजस्वी
CM nitish kumar
बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत, CM नीतीश ने 456 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे
Bihar SIR
Bihar SIR: दावे-आपत्तियों की अंतिम तारीख नजदीक, राजनीतिक दलों की अभी तक चुप्पी
Rohtas news
भाई के साथ मिलकर पत्नी ने पति को फेंका छत से नीचे, टूटी कमर, अस्पताल में चल रहा इलाज
Siwan crime news
पीयूष मर्डर केस में 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा
Rahul Gandhi
राहुल गांधी लाइमलाइट में रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या-क्या बदल जाएगा?
Jehanabad news
पत्नी ने डाला तलाक का केस, पति ने अश्लील वीडियो किया वायरल, जानिए पूरा मामला
congress
सावधान! तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी, कांग्रेस नेत्री नीलम चौधरी से लूटी चेन
patna news
STET अभ्यर्थियों की मांग पर हो रहा है विचार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान
;