Bihar Chunav 2025: इलेक्शन कमीशन आज कर सकता है चुनावों का ऐलान! आखिर कब होगा सीट शेयरिंग

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार में हर दल और गठबंधन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन किसी भी खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल बढ़ गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:55 PM IST

Seat Sharing On Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग आज (05 अक्टूबर) दोपहर 2 बजे बिहार चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. अगर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखें घोषित कर दीं, तो प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी. चुनाव एकदम सिर पर आ चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हो सका है. इस मुद्दे पर ना तो एनडीए में एकमत बन सका है और ना ही महागठबंधन का खेमा इस गुत्थी को सुलझा सका है. इसको लेकर अब सहयोगियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है. एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की. 

जानकारी के मुताबिक, मांझी ने धर्मेंद्र प्रधान के सामने 20 सीटों की डिमांड रखी है. प्रधान की ओर से इस पर क्या जवाब दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है. मांझी से मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात करेंगे और उनकी इच्छा भी जानने की कोशिश करेंगे. इससे पहले पहले शनिवार (04 अक्टूबर) की शाम को बीजेपी की चुनाव समिति ने पटना में एक अहम बैठक की थी. बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि बैठक में समिति के सभी 18 सदस्य और नव-नियुक्त चुनाव प्रभारी शामिल हुए. 

बैठक में सबसे पहले उन 60 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन पर बीजेपी को 2020 के पिछले चुनाव में जीत मिली थी. दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी के वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. साथ ही, उन संभावित उम्मीदवारों और लोगों पर भी विचार-विमर्श हुआ जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है. बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, और बिहार के दोनों उप-मुख्यमंत्री इस समिति का हिस्सा हैं. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नंद किशोर यादव भी समिति में मौजूद थे. कुल 20 लोगों ने लगभग तीन घंटे तक गहन चर्चा की.

महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं होने पर वाम दलों ने नाराजगी जताई है. CPI और CPM के नेता एक साथ मीडिया के सामने आए और स्पष्ट कहा कि सीट शेयरिंग में जल्द फैसला होना चाहिए, अन्यथा चुनावी तैयारी में उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा. वामदलों की नाराजगी के बाद सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी एक्टिव हो गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ बैठक हो सकती है. बता दें कि CPI ने इस बार 24 सीटों की मांग रखी है, जबकि CPM ने 11 सीटों की मांग की है. 2020 के विधानसभा चुनाव में CPI को 6 सीटें और CPM को 4 सीटें मिली थीं.

