Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान

Bihar Chunav 2025 Announcement: इस बार बिहार चुनाव में 17 नए बदलाव देखने को मिलेंगे. चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की थी कि अब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से ज्यादा नहीं होगी. इससे लंबी-लंबी लाइनें नहीं देखने को मिलेंगी.

Oct 06, 2025, 11:46 AM IST

CEC ज्ञानेश कुमार
Bihar Chunav 2025 Date Announcement: चुनाव आयोग आज (सोमवार, 06 अक्टूबर) शाम 4 बजे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. इसको लेकर हलचल तेज हो गई है. बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव उस तारीख से पहले कराने होंगे. 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ. मतगणना 10 नवंबर को हुई थी.

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रविवार (5 अक्टूबर) को अपना दो दिवसीय बिहार दौरा संपन्न किया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ राज्य में चुनाव तैयारियों की व्यापक समीक्षा की. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की कि चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी. चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग लागू की जाएगी.

ये भी पढ़ें- LJP-26, HAM-8, बिहार NDA में सीटों शेयरिंग पर डील पक्की! ये हो सकता है फार्मूला

इसके अलावा जब मतदाता वोट डालने जाएंगे, तो उन्हें ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी रंगीन तस्वीरें दिखाई देंगी. मतदाता पर्ची पर भी बड़े अक्षरों में नाम छपे होंगे, ताकि मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र ढूंढने में आसानी हो. मतदाताओं को अब मतदान केंद्रों के बाहरी क्षेत्र में अपने मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, यह सुविधा पहली बार शुरू की जा रही है. वहीं अब राजनीतिक दलों को मतदान केंद्रों से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल में भाग लेने और मतदान समाप्त होने के बाद फॉर्म 17सी जमा करने की सलाह दी गई है.

