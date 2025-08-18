Bihar SIR: चुनाव आयोग ने SIR में काटे गए नाम जारी किए, सभी जिलों की वेबसाइट पर सूची प्रकाशित

ECI Released Deleted Voter List: बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत काटे गए 63 लाख वोटरों के नाम चुनाव आयोग ने जारी कर दिए है. आयोग ने ये लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है. इसके अलावा बिहार के सभी 38 जिलों की वेबसाइट पर यह सूची जारी की गई है, जिससे सभी मतदाता आसानी से अपनी जानकारी ले सकें. बता दें कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने यह लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह जिला-वार सूची प्रकाशित करे और नाम कटने के कारण भी स्पष्ट रूप से बताए. कोर्ट के आदेश का चुनाव आयोग ने पालन करते हुए काटे गए नामों की लिस्ट जारी कर दी है.

इस लिस्ट को चेक करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग बिहार की वेबसाइट पर एक नया लिंक सक्रिय किया गया है. जल्द ही अखबारों और टीवी चैनलों में विज्ञापन के जरिए लिस्ट को चेक करने का तरीका भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में यह भी कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि टेलीविजन समाचार चैनलों, समाचार पत्रों और रेडियो के माध्यम से इस लिस्ट का व्यापक प्रचार किया जाए और लोगों को उन स्थानों के बारे में जानकारी दी जा सके, जहां सूची उपलब्ध होगी.

इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 56 घंटे के भीतर जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे, उन्हें जिलों की वेबसाइट पर डाल दिया गया. चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सहायता से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं. उन्होंने कहा कि एआई और डीपफेक चुनाव आयोग के लिए वास्तविक चुनौती हैं और आयोग कानून के दायरे में रहकर इनसे निपटने की पूरी कोशिश करेगा.

