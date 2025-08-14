Bihar Politics: चुनाव आयोग ने सांसद वीणा देवी और JDU MLC दिनेश सिंह को भेजा नोटिस, तेजस्वी ने किया था 2 EPIC नंबर का खुलासा
Bihar Politics: चुनाव आयोग ने सांसद वीणा देवी और JDU MLC दिनेश सिंह को भेजा नोटिस, तेजस्वी ने किया था 2 EPIC नंबर का खुलासा

Bihar SIR: तेजस्वी यादव ने लोजपा-रामविलास सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के दो ईपीआईसी नंबर होने का दावा किया था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. वहीं सांसद वीणा देवी ने कहाकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. वह बहुत पहले मुजफ्फरपुर में रहती थीं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:26 PM IST

Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के बाद बड़े-बड़े नेताओं का दो-दो EPIC नंबर सामने आने के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है. इसी कड़ी में लोजपा-रामविलास पार्टी से वैशाली सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह पर गाज गिरी है. चुनाव आयोग ने एनडीए के दोनों नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को 16 अगस्त तक का समय दिया है. दरअसल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से एनडीए दोनों नेताओं पर दो वोटर कार्ड रखने का दावा किया गया था.

तेजस्वी ने इस मामले में चुनाव आयोग पर भी हमला बोलते हुए उसे ट्रोल आयोग और केंचुआ आयोग तक कह दिया था. वहीं तेजस्वी के आरोपों पर सांसद वीणा देवी ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. लोजपा-रामविलास सांसद वीणा देवी ने कहा कि उनका घर साहेबगंज विधानसभा में पड़ता है और वहीं पर वह वोट भी करती हैं. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में उनका नाम बहुत पहले था और उसे हटाने के लिए आवेदन दे दिए थे. अब यहां नाम कैसे आया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है.

ये भी पढ़ें- Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Live: बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई, सियासी घमासान भी जारी

बता दें कि लोजपा-रामविलास सांसद और जेडीयू एमएलसी दोनों पति-पत्नी हैं. इनका पैत्रिक मकान साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के बड़ा दाउद गांव में है जहां दोनों स्वाभिक रूप से वोटर हैं, लेकिन शहर में मुजफ्फरपुर-94 विधानसभा क्षेत्र में भी आवास है. इस आवासीय पते से भी इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है. इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने हवा दे दी है. तेजस्वी ने इससे पहले मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास भी दो ईपीआईसी नंबर होने का दावा किया था.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;