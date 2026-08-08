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AEDO परीक्षा में धांधली मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को धरा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत है आरोपी

AEDO Paper Leak Case: बीपीएससी की AEDO परीक्षा में धांधली के मामले में EOU ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए दो में से एक आरोपी मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है. आरोपियों ने 25 लाख रुपये में परीक्षा पास कराने की सेटिंग की थी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 08, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:55 AM IST
AEDO परीक्षा में धांधली मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को धरा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत है आरोपी
Image Credit: AEDO परीक्षा में धांधली मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को धरा (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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