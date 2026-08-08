/AEDO परीक्षा में धांधली मामले में EOU की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को धरा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत है आरोपी

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बिहार लोक सेवा आयोग की AEDO परीक्षा में धांधली के मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम रौशन कुमार और आकाश कुमार बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, ईओयू की टीम ने आरोपी रौशन कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है. वह मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है. EOU के मुताबिक, आरोपियों ने 25 लाख रुपये में एक परीक्षार्थी को AEDO परीक्षा पास कराने की सेटिंग की थी. इसके लिए फर्जी आईडी के जरिए बायोमेट्रिक स्टाफ को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया गया और परीक्षार्थी तक उत्तर पहुंचाने की कोशिश की गई.
EOU सूत्रों के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने के धंधे में शामिल थे. NEET, अमीन भर्ती, रेडियो ऑपरेटर और सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली के सुराग मिले हैं. पूछताछ में सॉल्वर गैंग, बायोमेट्रिक कर्मियों, परीक्षा केंद्रों और पैसों के लेन-देन से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दें कि EOU के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने से पहले ही आरोपी रौशन कुमार के पास सहायक इस परीक्षा की आंसर-की मौजूद थी. अब ईओयू की टीम उससे पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर उसके पास आंसर-की कैसे और किस माध्यम से पहुंची थी. बता दें कि इस वर्ष 14 से 21 अप्रैल के बीच नौ पालियों में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. मामले में मुंगेर, नालंदा, गया, बेगूसराय, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.
इनपुट- प्रकाश सिन्हा