बिहार में हर वादा पूरा होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शपथ के बाद बोले जदयू नेता

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाने की होगी. मेनिफेस्टो में जनता से किए वादों को भी पूरा किया जाएगा. मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बिहार के लिए यह ऐतिहासिक पल था, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे देश में अकेले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 10 बार शपथ ली है. प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने 10वीं बार शपथ ली. इस मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी थे. पूरे बिहार से लोग गांधी मैदान में आए थे.

उन्होंने कहा कि अब पूरी सरकार काम में जुटेगी. खासकर युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के वादे को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री का विजन राज्य के प्रमुख और बड़े जिलों में इंडस्ट्री को स्थापित करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो वादा किया था, उसे पूरा किया. उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, जिसे पूरा नहीं कर सकते थे.

संजय झा ने कहा कि जो मेनिफेस्टो में प्राथमिकताओं की बात की गई थी, उनको पूरा करना है. यह राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि राज्य में डबल इंजन की सरकार है. पिछले समय में नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का एक बेस बनाया. अगले पांच साल में उसे आगे लेकर जाना है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि जनता ने एक मजबूत और निर्णायक जनादेश दिया है. हमें विश्वास है कि वह अब जनता के विकास के लिए किए गए वादों को और भी ज्यादा पक्के इरादे से पूरा करेंगे. मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं उनके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा.

