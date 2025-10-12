Advertisement
Bihar Chunav 2025: पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित, वोटिंग तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहेंगी मशीनें

EVMs And VVPATs Allotted: बिहार चुनाव के पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. 17 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है. इस बीच निर्वाचन आयोग ने पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित कर दिया है.

Oct 12, 2025

Bihar Chunav First Phase Polling: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बीते शुक्रवार (10 अक्टूबर) से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है. इसके बाद 18 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी, जबकि अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है. वहीं 06 नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इस बीच निर्वाचन आयोग ने पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित कर दिए हैं. चुनाव आयोग ने शनिवार (11 अक्टूबर) को चरण वाले 18 जिलों में मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का आवंटन कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रथम रैंडमाइजेशन में चयनित ईवीएम एवं वीवीपैट की लिस्ट सभी प्रत्याशियों को भी दी जाएगी. वहीं इससे पहले शनिवार को पटना सहित सभी 18 जिलों के जिलाधिकारी की देखरेख और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए EVM और वीवीपैट का प्रथम रैंडमाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया. इसके बाद, विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की जिलाधिकारी और दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर की गई सूची दलों के जिला स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई.

ये भी पढ़ें- 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में कल आ सकता है फैसला, आज दिल्ली रवाना होंगे लालू और तेजस्वी

EVM और वीवीपैट आवंटन होने के बाद अब इन मशीनों को सभी जिलाधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. इसके बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरक्षित कर दिया जाएगा. चुनाव लड़ने वाले उम्मीवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रथम रैंडमाइजेशन में चयनित ईवीएम व वीवीपैट की सूची उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएगी. जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर शेष 20 जिलों में ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रथम स्तरीय रैंडमाइजेशन 13 अक्टूबर को होगा.

