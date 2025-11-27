Advertisement
सही आवाज उठाने वालों के खिलाफ गलत कार्रवाई न हो, शकील अहमद ने बतौर कांग्रेस शुभचिंतक उठाई आवाज

Congress Review Meeting: कांग्रेस के शु​भचिंतक की हैसियत से जिस तरह शकील अहमद ने समीक्षा बैठक से ठीक पहले आलाकमान को सावधान किया है, उससे लगता है कि पार्टी के भीतर एक डर पैदा हो रहा है कि कहीं सही लोगों पर गलत कार्रवाई न हो जाए.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:41 PM IST

शकील अहमद, कांग्रेस के शुभचिंतक (File Photo)
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के ठीक बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से त्यागपत्र दे दिया था. उनके इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था. अब जबकि कांग्रेस बिहार चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करने जा रही है, शकील अहमद ने एक फेसबुक पोस्ट के ​जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कुछ अपील की है. शकील अहमद का कहना है कि मैं कांग्रेस का शुभचिंतक बना रहूंगा और बतौर शुभचिंतक पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती.

शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि टिकट देने में खरीद फरोख्त का जो आरोप लगा, उसकी पार्टी जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि सही व्यक्तियों पर गलत कार्रवाई न हो. अपने पोस्ट के साथ शकील अहमद ने एक फोटो भी शेयर किया है.

शकील अहमद अपने पोस्ट में कहते हैं, मैं तो अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, परन्तु पार्टी के सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूँगा, यह बात मैंने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मलिकार्जुन खड़गे जी के नाम लिखे अपने त्यागपत्र में भी लिखा है. सदस्य के ख़िलाफ़ पार्टी अनुशासनिक कारवाई कर सकती है, परन्तु शुभचिंतक के विरुद्ध नहीं. यह मैं केवल आज ही नहीं बल्कि आज से 10-11 वर्ष पहले उस समय पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी कहा था, जब एक अंदरूनी विवाद के कारण मैं, राहुल गांधी जी और सोनिया जी 10 जनपथ में बैठकर चर्चा कर रहे थे. मगर वह कहानी फिर कभी. 

उन्होंने कहा कि इस पोस्ट के साथ जो फोटो है, उनमें वह लोग हैं जो आज भी कांग्रेस में हैं. इन फोटो में तत्कालीन विधायक के साथ पूर्व विधायकगण और कई अन्य नेता भी हैं. इन लोगों ने खुलकर आरोप लगाया है कि किन किन लोगों ने पैसा लेकर टिकट में भ्रष्टाचार किया है. इनके आरोप लगाने के बाद कुछ रुके हुए टिकट दिये गए जिन में 2 जीतकर भी आए. 

शकील अहमद आगे कहते हैं कि एक तरह से समय पर आवाज़ उठाकर इनलोगों ने पार्टी की मदद ही की, नहीं तो हम यह दोनों सीटें भी हार जाते. आग्रह है कि इनको विश्वास में लेकर जिन लोगों पर भी आरोप लगा है, उसकी शीघ्र जांच हो और सही आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ कोई ग़लत कारवाई न हो. यह एक शुभचिंतक की राय है.

