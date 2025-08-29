Explainer: सभ्यता पहले आई या गालियां? पीएम मोदी को गाली के बहाने जानें इसके अनछुए पहलुओं को

About Abuse: भारतीय राजनीति में आजकल गालियों की खूब चर्चा हो रही है. हो भी क्यों न, पीएम मोदी और उनकी माताजी को लेकर दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के दौरान ताबड़तोड़ गालियां देने का वीडियो वायरल जो हो रहा है. किसी पार्टी के सुप्रीम नेता के खिलाफ गंदी गालियां दी जाएंगी तो उसके कार्यकर्ताओं में उबाल आएगा ही, इसलिए पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेता राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं. कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर आ गई है. हालांकि राहुल गांधी तब रैली के मंच पर नहीं थे, फिर भी उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था और कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील करनी चाहिए थी. अब वे अपील भी क्या करेंगे, जब खुद ही तू तड़ाक की भाषा उनकी जुबान से टपक रही है. खैर, गाली पर आते हैं और इसके पीछे के मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, शक्ति विज्ञान आदि को खंगालते हैं. यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि इस खबर को लिखने के पीछे किसी को आहत करना या किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं है. बस समाज से बिना मान्यता प्राप्त चल रहे गाली एक्सप्रेस के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करना ही मकसद है.

READ ALSO: Explainer: वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी क्या 40-50 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस?

गालियों का इतिहास यानी दुनिया की पहली गाली

Add Zee News as a Preferred Source

गालियों का कोई ज्ञात इतिहास नहीं है. दुनिया में पहली गाली किसने दी थी, इस बात का भी कोई ठोस और प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है. यह सवाल अपने आप में बहुत भारी. उतना ही भारी जितना पांचवीं के किसी बच्चे को कैलकुलस मैथ का सवाल हल करने को दे दिया जाए. माना जाता है कि गालियों का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है. हिंदी में इसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि जब किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान को तुम कहने का जिगरा दिखाया होगा, तभी गाली का ईजाद हुआ होगा. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाषाण युग में जब इंसान मांस से ही अपना पेट भरता था, तब किसी दूसरे व्यक्ति ने मांस का टुकड़ा छीना होगा, तभी पहली गाली निकली होगी. अब किसी के सामने से उसका निवाला छीना जाएगा और वो ज्यादा कुछ करने की स्थिति में न हो तो भड़ास निकालने के लिए जो शब्द बोला गया होगा, वो दुनिया की पहली गाली होगी.

एक बात जान लीजिए, इंसान के मन में जितनी तेजी से अच्छे शब्द आते हैं, बुरे शब्द उतनी ही दोगुनी गति से आए होंगे. अब तक गुफा चित्रों से ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, जिसकी अभिव्यक्ति गाली होती हो. यह भी माना जा सकता है कि दुनिया की पहली गाली तब निकली होगी, जब आदि मानव अपने किसी साथी से जबर्दस्ती कोई बात मनवाना चाह रहा होगा और वह नहीं मान रहा होगा. तब उस समय जो नया शब्द मुंह से निकला होगा, वो दुनिया की पहली गाली रही होगी. इस बात को लेकर भी बहस हो सकती है कि पहली गाली किसी तानाशाह, सरदार या फिर किसी राजा के खिलाफ निकली होगी. खैर, गालियों के इतिहास को लेकर हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं ​कि इंसान ने पहले गालियां देना सीखा और सभ्यता उसके बाद से विकसित होनी शुरू हुई.

गालियां दोस्तों को या दुश्मनों को

यह स्थापित मान्यता है कि गालियां पहले अपने करीबी यानी दोस्त को दी जाती हैं. हालांकि उस गाली में एक अपनापन का भाव रहता है और वह उतना गंदा भी नहीं होता. गालियां देने से पहले सामने वाला यह भी सोचता है कि किस तरह की गालियां सामने वाला झेल सकता है और जवाब में दोस्त भी गाली दे तो किस तरह की गालियां मैं झेल सकता हूं. जैसे कभी कभी एक भाई भी दूसरे भाई को गाली दे देता है, एक बाप अपने बेटे को गाली दे देता है और दोस्ती में तो गाली गलौज चलती रहती है. ऐसी गालियों को प्यार का प्रतीक मानकर समाज में मान्यता मिली हुई है. कुछ समाज विज्ञानी मानते हैं कि अगर दुनिया में गालियां न होतीं तो यह दुनिया कितनी बेजान होती.

READ ALSO: वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल को स्टालिन-रेवंत रेड्डी ही मिले थे?

कोई गाली क्यों देता है?

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गालियां मानसिक तनाव को कम करती हैं. जैसे मान लीजिए कि जिन लोगों ने पीएम मोदी और उनकी मां के बारे में भला बुरा कहा, उनके मन में कितना जहर भरा होगा. अगर उस समय पीएम मोदी उनके सामने होते तो वे कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि गालियां मानसिक तनाव को कम करती हैं. मानसिक तनाव या गुस्से में लोग आजकल मर्डर तक कर रहे हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा गाली देकर अपनी भड़ास निकाली जा सकती है और गुस्से को थूका जा सकता है. जब किसी को मनोचिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है, तब मनोविज्ञानी के सामने लोग गाली देकर अपनी भड़ास निकालते हैं और इसके लिए मोटी फीस भी भरते हैं. हो सकता है कि पीएम मोदी को गाली देने वालों​ की जितनी निंदा हो रही है, कुछ लोग उन्हें अपना हीरो भी मान रहे हों.

गालियां: शब्दों में या भावों में

इसमें कोई दोराय नहीं है कि गालियां व्यक्ति के भाव में होती हैं. एक ही गाली कोई दोस्त देता है तो उसमें प्यार झलकता है और वहीं गाली कोई दुश्मन दे दे तो फिर खूनखराबा और मर्डर तक की भी नौबत आ जाती है. गालियों को समाजवादी भी कहा जा सकता है. समाज में गालियां अकसर अपने से शक्तिशाली व्यक्ति, व्यवस्था या फिर सामंती ताकतों के खिलाफ अधिक निकलती हैं. अगर कोई अनाचार करता है, अन्याय करता है, दमन करता है, नफरत फैलाता है, समाज को तोड़ने का काम करता है, बहन बेटियों पर गंदी नजर रखता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ गालियों की एक शृंखला निकलती है और यह कमजोरों की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आती है, क्योंकि कमजोर सामंती व्य​वस्था से लड़ने में असमर्थ होते हैं तो भड़ासस्वरूप गालियां बकते हैं. हालांकि पीएम मोदी और उनकी मां को जो गालियां दी गईं, वो राजनीतिक नफरत के चलते दी गईं.

कार्ल मार्क्स ने समाज के बीच खाई को पाटने के लिए सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग को परिभाषित किया था. पता नहीं उनकी थ्योरी ने समाज की खाई को पाटा या नहीं, लेकिन गालियों ने इस खाई को कब का पाट दिया है. गाली केवल एक शब्द नहीं है, एक प्रतीक है. एकांत में हम खुद को गाली देकर अपनी थेरेपी कर सकते हैं. साहित्य में गालियां खास स्थान रखती हैं. साहित्यकार काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी के अस्सी में गालियों का पूरा संसार है. बनारस में जितनी तरह की गालियां दी जाती हैं, काशीनाथ सिंह ने अपनी किताब में उन्हें जगह दी है.

उपन्यासकार और साहित्यकार रही मासूम रजा ने स्वीकार किया है, मेरे पात्र यदि गीता बोलेंगे तो मैं गीता के श्लोक लिखूंगा. यदि वे गालियां बकेंगे तो मैं गालियां लिखूंगा. मैं कोई नाजी साहित्यकार नहीं हूं कि अपने उपन्यास के पात्रों पर अपना हुक्म चलाऊं. अपने एक उपन्यास की भूमिका को राही मासूम रजा ने इस वाक्य के साथ खत्म किया कि यदि आपने कभी गाली न सुनी हो तो आप यह उपन्यास न पढ़िए. मैं आपको ब्लश नहीं करवाना चाहता.

कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे गालियां सीखें पर सीख लेते हैं

गालियां सब देते हैं पर कोई यह नहीं चाहता कि उनके बच्चे गालियां सीखें. यही वजह है कि जिस फिल्म में ज्यादा गालियां होती हैं, उसे बच्चों को देखने नहीं दिया जाता. ​गंदी किताबें बच्चों को पढ़ने को नहीं दी जातीं. जिस काशी का अस्सी का साहित्य जगह में बड़े शौक से नाम लिया जाता है, कोई उसे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं देता. अब सवाल यह है कि बच्चों को गालियों से दूर रखा जाता है, तब भी वो कैसे गालियां सीख लेते हैं, क्योंकि जैसे प्यार एक अभिव्यक्ति है, उसी तरह गाली भी एक तरह की अभिव्यक्ति है. प्यार प्रेम को दर्शाता है तो गाली नफरत को. प्यार सकारात्मकता को जाहिर करता है तो गालियां नकारात्मकता को.

गालियों में नारी समाज को अकसर बनाया जाता है निशाना

हमारे समाज में झगड़ा किसी से भी हो, गाली नारी समाज को निशाना बनाकर दी जाती है. आम तौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में मां और बहनों को टारगेट करके गाली देना आम बात है. अधिकतर गालियां यौनांगों और यौन संबंधों से जुड़ी होती हैं. यह समाज में औरतों के प्रति गलत सोच या यों कहें कि एक विकृति या बीमारी का बोध कराती है. स्त्री विरोधी गालियां सामाजिक विसंगति है और समाज के अधोपतन के साथ इसका प्रचलन आम होता चला गया.

सामान्य गालियों में घुइयां छीना, कटहल छीलना भी एक तरह की गाली हैं, लेकिन ये सब बोलचाल की भाषा में शुमार हो गए हैं. पूरब में अगर किसी को कह दिया जाए कि 'तू का घुइयां छीलत हउअ' तो वह बुरा मान जाता है. हालांकि यह किसी खाली बैठे व्यक्ति के लिए बोला जाता है, लेकिन इसका भाव उसके निकम्मेपन को इंगित करता है. इसलिए सामने वाले व्यक्ति को यह अच्छा नहीं लगता. जाहिर सी बात है, किसी को निकम्मा कहना क्यों अच्छा लगेगा? हमारे देश में जैसे हर दस कोस पर पानी और बोली बदल जाती है, गालियां भी ऐसे ही भूगोल के साथ-साथ बदलती जाती हैं.

READ ALSO: राहुल गांधी लाइमलाइट में रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या-क्या बदल जाएगा?

गालियां देने से बढ़ती है बर्दाश्त करने की क्षमता: मनोविज्ञान

ब्रिटेन के कील यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक रिचर्ड स्टीफेंस गालियों को लेकर दिलचस्प दावा करते हैं. उनका कहना है कि बात बात पर गालियों देने वालों की बर्दाश्त करने की क्षमता बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होती है. यह साबित करने के लिए उन्होंने कुछ छात्रों के हाथ बेहद ठंडे पानी में डलवाए और जो दिल में आए, बोलने के लिए कहा. जिन छात्रों ने गाली देना शुरू किया, वो ज्यादा देर तक पानी में हाथ रख पाए. इससे साबित हुआ कि गाली देने से बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है.

समाज विज्ञान गालियों को लेकर उदार नहीं

गालियों को लेकर समाज विज्ञान मनोविज्ञान जितना उदारवादी नहीं है. समाज विज्ञान शिक्षित समाज में गालियों को मान्यता नहीं देता. कई समाज विज्ञानी इसे अशिक्षित और पिछड़े होने से जोड़ते हैं और यह बहुत हद तक सही भी है. लेकिन अगर सोचिए कितना भी सभ्य समाज क्यों न हो, गालियां अपना स्थान बना ही लेती हैं. हां, बोली जरूर बदल जाती है. जैसे पश्चिमी देश खुद को सभ्य बताते हैं, लेकिन वहां भी ब्लडी जैसी गालियां आम तौर पर देखने और सुनने को मिल जाती हैं. इस तरह शिक्षित और सभ्य समाज में गालियों का स्थान नहीं होता, यह कपोलकल्पित बात से ज्यादा कुछ नहीं है.

गालियों का लिंगभेद

गालियों का भी लिंग होता है. जैसे, पुर्तगाली और स्पेनिश में 'वाका' और 'जोर्रा' गालियां दी जाती हैं. इनका अर्थ क्रमश: लोमड़ी और गाय होती है, लेकिन यह गाली महिलाओं को दी जाती हैं. इसका अर्थ 'खराब चरित्र की महिला' होता है. यही गाली अगर किसी पुरुष को दी जाती है तो उसका अर्थ 'ताकतवर सांड' होता है.

इसी तरह ताइवान में साधारण महिलाओं को 'फुआ बा' और खास महिलाओं को 'मुज्हू' यानी मादा सुअर की गालियां दी जाती हैं. इसका मतलब यह है कि समाज के हिसाब से भी गालियां तय होती हैं. चीन में किसी को कछुआ कहना बुरी गाली मानी जाती है. थाईलैंड अगर किसी को आपने 'हिय्या' यानी मोनिटर लिजार्ड बोल दिया तो आपकी खैर नहीं. अफ्रीकी महादेश मेडागास्कर में 'डोंद्रोना' यानी कुत्ता, 'अम्बोआ राजाना', इंडोनेशिया में 'आसु' यानी कुत्ता और 'अनक कम्पांग' यानी सड़क का बच्चा सबसे भयानक गालियां हैं. नॉर्थ इंडोनेशिया में 'ताई लोसो' यानी मलमूत्र सबसे गंदी गाली है. उत्तरी सुमात्रा में 'पुकिमाई किसी को बोल दिए तो आप सुरक्षित अपने घर लौट जाएं, यही बहुत है. नेपाल की राजधानी काठमांडु में 'खिच्यु व्ह्हत' यानी कुत्ते का पति बोलना बहुत खतरनाक हो सकता है. अमेरिका और यूरोप में ब्लैक के लिए 'नीग्रो', 'सेवेज', स्पेनिश में 'मुलाटो', हिंदी या फिर उर्दू में 'हब्शी' जैसे शब्द गालियों की श्रेणी में आते हैं.

F**K और ब्लडी आज अंग्रेजीदां लोगों का फेवरेट शब्द बन गया है. हालांकि ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी के पहले संस्करण में F**K शब्द था ही नहीं. अंग्रेज इसे बुरा शब्द मानते थे. सबसे पहले सर डेविड लिंडेसी ने 1535 ई. में इस शब्द का इस्तेमाल किया था. वहीं 21वीं सदी से पहले ब्रिटेन के कुलीन घरानों में ब्लडी शब्द को गाली मानी जाती थी. जिन लेखकों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था. 1914 में सबसे पहले अंग्रेज साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक 'पिग्मैलियन' में एक पात्र ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका भारी विरोध हुआ था.

READ ALSO: Explainer: तेजस्वी यादव का राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाना सियासी मजबूरी या जरूरी

मनोविज्ञान और समाज विज्ञान अपनी जगह, मर्यादा का रखें ध्यान

जैसे कोई व्यक्ति गांव से निकलकर शहर जाता है और उसके बाद बड़े शहर चला जाता है और फिर विदेश चला जाता है, ठीक उसी तरह गालियों ने गांव की गलियों से निकलकर कस्बों, तहसीलों, जिलों, राज्यों और देश के स्तर पर पहचान बनाई है. उच्चारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता. इन सबके बाद भी गालियों की एक मर्यादा होती है. यह व्यक्ति, समाज, समय और काल की सीमाओं से बंधी होती है. इन सीमाओं का सभी को सम्मान करना चाहिए, मर्यादाओं का मान रखना चाहिए. गालियों का प्रयोग प्यार बांटने के लिए करें, जहर फैलाने में इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.