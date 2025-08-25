Explainer: बाढ़ आएगी, तबाही मचाएगी और दरिया में समा जाएगी, क्या बिहार इस आपदा से कभी बच पाएगा?
Bihar Flood: आजादी के इतने सालों बाद भी बिहार के पास बाढ़ से निपटने की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है. हर साल बाढ़ आती है, उसी तर्ज पर हर साल राहत और बचाव कार्य की योजना बनाई जाती है. सरकारी अमला हेलीकॉप्टर से नुकसान का जायजा लेता है, लेकिन कोई यह गारंटी नहीं लेता कि वो बिहार को बाढ़ से निजात दिला सकता है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:50 PM IST

Bihar Flood: गांवों का कटना, घरों में पानी घुसना, लोगों और मवेशियों का रोड पर शरण लेना, अपने ही घर को नदियों का ग्रास बनते देखना, खेतों का कटकर नदियों का हिस्सा बनना आदि हर साल के तमाशे हो गए हैं. हम बात कर रहे हैं बिहार में बाढ़ की आपदा का. मीडिया में गांवों की तबाही के किस्से छपते हैं, जिसे लोग सहानुभूति के साथ पढ़ते हैं और मन ही मन भगवान से ऐसे लोगों की बेहतरी की प्रार्थना करके रह जाते हैं. अधिकारियों का एक वर्ग ऐसा है, जो मनाता है कि यह सालाना तबाही कब आए? तबाही आएगी तो बाढ़ राहत के लिए फंड रिलीज होगा, जिसमें मोटा कमीशन बनेगा और अफसरों की जेबें भरेंगी. सरकार की ओर से फंड रिलीज हुआ नहीं कि अफसर गिद्ध दृष्टि से ललचायी नजरों से देखते रहते हैं और तब तक शांत नहीं होते, जब तक पैसे कमाने की उनकी हवस पूरी नहीं होती. नहीं तो आप ही सोचिए, आजादी के बाद से ही बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए फंड पर फंड रिलीज किए गए, लेकिन बाढ़ की आपदा अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है. हद तो तब हो जाती है, जब बिहार के 38 में से 16 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. 

1953-54 में शुरू हुई थी कोसी परियोजना

बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए 1953-54 में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई थी. तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगले 15 सालों में बिहार में बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आज तक बाढ़ बेकाबू ही है और दिनोंदिन यह समस्या विकराल होती जा रही है. जानकार बताते हैं कि गाद या सिल्ट की सफाई से बाढ़ कुछ हद तक कम की जा सकती है. पहले गांवों में मिट्टी के घर बनते थे, तो नदियों के सिल्ट का उपयोग हो जाता था. अब मिट्टी के घरों का जमाना चला गया तो कोई दूसरा उपाय तलाशना चाहिए, लेकिन सरकारें अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं ​इस उम्मीद में कि कोई जादू की छड़ी आएगी और हम बाढ़ पर काबू पा लेंगे. 

नदियों को जोड़ने की योजना पर नहीं हुआ काम

देश में बाढ़ की आपदा से बचने के लिए 2002 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने नदियों को जोड़ने वाली परियोजना शुरू करने की बात कही थी. तब यह दावा किया गया था कि नदियों के आपस में जुड़ जाने से कहीं बाढ़ और कहीं सुखाड़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 23 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं और बाढ़ हर साल आकर हमें चिढ़ाती है, रौद्र रूप धारण करती है, तबाही मचाती है और फिर दरिया में समा जाती है. जानकारों का यह भी कहना है कि भारत और नेपाल के संबंधों में अस्थिरता भी बाढ़ का एक बड़ा कारण है. दूसरी ओर, अनियोजित और अनियंत्रित विकास के चलते हमने जलनिकासी के अधिकांश रास्ते जाम कर दिए हैं. ऐसे में पानी के निकलने की जगह ही नहीं बची. 

सरकारी कुप्रबंधन के चलते विभीषिका में बदली बाढ़

कुछ जानकार बताते हैं कि बांध, तटबंध, बैराज आदि बनाकर नदियों के दायरे को सीमित कर दिया गया है, जिससे फायदा कम और नुकसान अधिक हो रहा है. आज जिस तरह की बाढ़ आ रही है, पहले ऐसे बाढ़ नहीं आती थी. इसके लिए सरकारी कुप्रबंधन और गलत नीतियां जिम्मेदार हैं. 

बिहार की बाढ़ों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: 

त्वरित बाढ़: नेपाल में वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को त्वरित बाढ़ माना जा सकता है. यह 8 घंटे से भी कम समय में अपना प्रकोप दिखा सकती है. 

नदी की बाढ़: 24 घंटे बाद से लेकर एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय बाद इसका असर देखने को मिलता है. 

जलनिकासी में रुकावट: आम तौर पर पूर्ण मानसून के समय ऐसी स्थिति सामने आती है, जब बाढ़ कुछ समय के लिए स्थायी समस्या बन जाती है. एक बार पानी के जमा हो जाने की स्थिति में इसकी निकास में 3 महीने का समय लग जाता है और खरीफ की फसल में देरी हो जाती है. 

स्थानीय वर्षा: कई बार किसी स्थान विशेष में हुई भारी बारिश के चलते भी बाढ़ की समस्या कायम हो जाती है. इससे अस्थायी रूप से जल जमाव की स्थिति बन जाती है. 

तलछट के कारण 50 गुना तक बढ़ जाता है प्रवाह

जानकार यह भी कहते हैं कि पहाड़ से आने वाली नदियों के पानी के साथ साथ तलछट भी आता है, जो मैदानी इलाकों में जमा हो जाता है. मानसून के दौरान इस तलछट के कारण नदियों का प्रवाह 50 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे बिहार में बाढ़ की समस्या पैदा होती है. जानकारी के अनुसार, बिहार का 73.63 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आता है. इसलिए 38 में से 28 जिलों में बाढ़ की समस्या कायम रहती है. इनमें से 15 जिले सबसे अधिक प्रभावित होते हैं.  

2008 में हुई थी सबसे अधिक तबाही

बाढ़ के आने से संपत्तियों का नुकसान तो होता ही है, जान और माल को भी क्षति होती है. इसके अलावा खेती योग्य जमीन और आधारभूत ढांचे को भी भारी नुकसान होता है. एक अनुमान के मुताबिक, 2008 की बाढ़ में साढ़े 3 लाख एकड़ से अधिक की धान की फसल, 18 हजार एकड़ मक्के और 2 लाख 40 हजार एकड़ से अधिक अन्य फसलें बर्बाद हुई थीं. कुल मिलाकर तब बाढ़ से करीब 5 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए थे. 

सामान्य मानसून बिहार के लिए अच्छी खबर नहीं होती

एक रिपोर्ट के अनुसार, 1954, 1974, 1987 और 2004 के अलावा 1978, 1998 और 2008 में बिहार ने बड़े से बड़े बाढ़ का सामना किया है. दक्षिण एशियाई देशों के मौसम विज्ञानियों और हाइड्रोलॉजिकल विशेषज्ञों के एक संघ दक्षिण एशियाई मौसी जलवायु आउटलुक फोरम (SASCOF) के अनुसार, जब दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य होता है तो यह बिहार के लिए अच्छी खबर नहीं होती. इसका मतलब यह होता है कि इससे गंगा और इसकी कई सहायक और छोटी बड़ी नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और यह बाढ़ में तब्दील हो जाती है. 

नेपाल और तिब्बत से आने वाली नदियों का जलग्रहण

नेपाल से आने वाली कई नदियां बिहार के मैदानी इलाकों से गुजरती हैं. इनमें कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और अधवारा आदि नदिया हैं. ये नदियां नेपाल और तिब्बत से निकलती हैं और उच्च प्रवाह और बहुत अधिक तलछट लेकर बिहार में प्रवेश करती हैं. ये नदियां इन तलछट को बिहार के मैदानी इलाकों में छोडकर आगे बढ़ जाती हैं, जिससे इनके प्रवाह में तेजी आ जाती है. जानकार बताते हैं इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का 65 प्रतिशत नेपाल और तिब्बत तो केवल 35 प्रतिशत बिहार में पड़ता है.

