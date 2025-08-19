Explainer: यूपी में 'खाट पे चर्चा' तो बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा', राहुल गांधी का फ्रंटफुट पर आना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद?

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक बार फिर यात्रा पर हैं. इस बार की यात्रा बिहार चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई है. इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' निकाली थी. राहुल गांधी की बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' 16 दिनों तक चलने वाली है. 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होने वाला है. 16 दिनों में राहुल गांधी की यात्रा 20 से ज्यादा जिलों में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है. कुछ लोग इस यात्रा की तुलना 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'न्याय यात्रा' से कर रहे हैं, लेकिन यह तुलना मुफीद नहीं लगती. 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'न्याय यात्रा' देशव्यापी थी, जबकि 'वोटर अधिकार यात्रा' केवल बिहार के लोगों को साथ जोड़ने के लिए शुरू की गई है. इस तरह की यात्रा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2017 में शुरू की थी. उसका नाम था खाट पे चर्चा, जिसका डिजाइन तक के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया था.

'खाट पे चर्चा' के बारे में

उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी ने खाट पे चर्चा की शुरुआत की थी. इस यात्रा को देवरिया से शुरू किया गया था और दिल्ली में इसका समापन होना था. इस तरह यात्रा 2500 किलोमीटर का सफर पूरा करने वाली थी. हालांकि, इसमें भाग लेने के लिए बुलाए गए लोग खाट लेकर भागने लगे, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इस तरह इस यात्रा का परिणाम सफल तो नहीं रहा, उल्टे इसके विपरीत परिणाम देखने को मिले. लोगों में कांग्रेस को लेकर गलत परसेप्शन बनता चला गया. खाट पे चर्चा का एक सुखद परिणाम कांग्रेस के लिए यह रहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन को राजी हो गई, जो उस समय सत्ताधारी पार्टी हुआ करती थी.

'खाट पे चर्चा' के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा था?

तब राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था, मोदीजी को उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में किसानों के ऋण माफ करने चाहिए. हम किसानों की समस्याओं को जानने और मोदीजी को स्थिति को समझने में मदद करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं. राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम यूपी के किसानों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को परखेंगे और प्रदेश में सरकार बनने के बाद उनका समाधान करने का लिखित वादा करेंगे.

क्यों फेल हो गई थी 'खाट पे चर्चा'?

2017 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई, नई टीम गठित की और प्रशांत किशोर की सलाह पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था. फिल्म अभिनेता राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे. हालांकि टीम प्रशांत किशोर से टीम कांग्रेस का समन्वय ठीक से नहीं हो पाया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता कन्फ्यूज हो गए और बाद में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा था. गठबंधन होते ही शीला दीक्षित ​की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि गठबंधन का सीएम चेहरा अखिलेश यादव ही थे. राज बब्बर भी खुलकर खेल नहीं पाए और प्रशांत किशोर ठेठ कांग्रेसियों से अपनी बात मनवा नहीं पाए. लिहाजा, गठबंधन के बाद भी कांग्रेस का प्रदेश में बुरा हाल हो गया था.

अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा

बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं. 1 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत दलित बहुल जिले सासाराम से की गई है. कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम और उनके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार सासाराम से सांसद चुनी जाती रही हैं. 90 के दशक से पहले कांग्रेस की बिहार में मुस्लिम और दलितों में बड़ी पैठ रही है, लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद मुसलमान लालू प्रसाद यादव के ​साथ हो लिए और दलित स्थानीय नेताओं के बैनर तले चले गए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों में भी कई श्रेणी बनाकर एक बड़ा हिस्सा अपने साथ कर लिया. अब कांग्रेस की छटपटाहट उसी मुस्लिम दलित वोट बैंक को साधने का है.

मुसलमान नहीं, दलितों को साधना पहली प्राथमिकता

बिहार की बात करें तो दलितों का 55 से 60 प्रतिशत वोट एनडीए के खाते में जाता रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसमें गिरावट पाई गई. सासाराम से निकलकर यात्रा औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा के बाद पटना में इस यात्रा का समापन होना है. इससे साफ है कि दलितों की आबादी के लिहाज से इस यात्रा को डिजाइन किया गया है.

पहली प्राथमिकता मुसलमान क्यों नहीं?

कांग्रेस को पता है कि जब तक वह मजबूत नहीं होगी, जब तक राहुल गांधी पीएम मोदी को बराबर की टक्कर नहीं दे पाएंगे, जब तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता की दौड़ में शामिल नहीं होगी, मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे. तब तक मुसलमान राज्यों में भाजपा को टक्कर देने वाली पार्टियों के साथ ही रहेंगे. ऐसे में अगर मुसलमान राजद के साथ हैं तो वह एक तरह से कांग्रेस के साथ ही हैं, क्योंकि दोनों दलों का राज्य के साथ साथ केंद्र में भी गठबंधन है. इसलिए कांग्रेस पहले दलितों को रिझाने के लिए हाथ-पैर मार रही है.

वोटरों को अधिकार दिलाना या खुद को मुख्य मुकाबले में लाना?

ऐसा नहीं है कि वोटर अधिकार यात्रा से कोई जिन्न निकलेगा और बिहार में हाशिये पर पड़ी कांग्रेस अचानक से सत्ता पाने की दौड़ में शामिल हो जाएगी. दरअसल, राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को मुख्य मुकाबले में शामिल कराने की जद्दोजहद करने के लिए निकले हैं. राहुल गांधी और कांग्रेस को पता है कि हिंदी पट्टी को साधे बिना केंद्र की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है. उनकी कोशिश पार्टी से कट चुके कांग्रेसियों को फिर से जोड़ने की है और जो जुड़े हुए हैं, उनमें उत्साह का संचार करना है. राहुल गांधी की आक्रामकता का राज भी यही है.

राहुल गांधी के सामने चुनौती

राहुल गांधी अन्य राज्यों में जो ऐलान कर पाते थे, बिहार में नहीं कर पा रहे हैं. इसका कारण यह है कि यहां की नीतीश कुमार की सरकार ने उन सभी मुद्दों को एक तरह से साध लिया है, जिस तरह के मुद्दे राहुल गांधी उठाते थे. 125 यूनिट फ्री बिजली, डोमिसाइल नीति, पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं को आरक्षण, नौकरियों में 100 रुपये फीस, रोजगार, युवा आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, निषाद आयोग, सामान्य वर्ग के लिए आयोग जैसे कई योजनाओं को नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी है.

राहुल गांधी अन्य राज्यों में ऐसे ही मुद्दे उठाते थे. अब कांग्रेस के सामने एक ही मुद्दा रह गया है, जिस पर नीतीश सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई है, वो है माई बहिन सम्मान योजना. इस तरह की योजना को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने अभी तक कुछ भी ऐलान नहीं किया है और बहुत संभव है कि इस पर कुछ ऐलान भी न हो, क्योंकि नीतीश सरकार का कहना है कि हम पहले से ही इस तरह की कई योजनाओं को चला रहे हैं.

कहीं मुद्दों के अभाव में तो नहीं शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा?

अप्रैल और मई से ही नीतीश कुमार की सरकार ने हर हफ्ते, हर महीने कुछ न कुछ नया ऐलान करना शुरू कर दिया था. नीतीश सरकार के रुख को देखकर विपक्ष को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो मुद्दे हम उठाएंगे, उससे पहले ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी, क्योंकि वह ड्राइविंग सीट पर विद्यमान है. पिछले साल के नवंबर से तेजस्वी यादव राजद के लिए जो जो वादे करते आ रहे थे, नीतीश सरकार ने धीरे धीरे वो सारे मुद्दे या तो हल कर दिए या फिर उस पर कोई न कोई फैसला ले लिया. इससे विपक्ष को अहसास हो गया कि अब उनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है.

राहुल गांधी के फ्रंटफुट पर आने से बिहार कांग्रेस को मिला ऑक्सीजन

बहुत संभव है कि इसी के चलते पहले बिहार एसआईआर का विरोध किया गया और उसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया. वहां से भी राहत न मिलते देख वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी गई. इसका फलसफा चाहे जो भी, लेकिन राहुल गांधी के फ्रंटफुट पर आने से बिहार कांग्रेस को एक नया ऑक्सीजन तो मिला ही है. कांग्रेस के लिए अगले कुछ काफी निर्णायक होने वाले हैं. अगर जनता का सा​थ कांग्रेस को मिला तो सीट शेयरिंग में भी कांग्रेस शायद राजद से अच्छी तरह मोलभाव की स्थिति में आ जाएगी.