Explainer: 'संविधान खतरे में' और 'वोट चोरी', इन दोनों आरोपों का क्या आपस में कनेक्शन है?

Bihar Vote Chori: जैसा कि शीर्षक में पूछा गया है, 'संविधान खतरे में' और 'वोट चोरी' का आपस में संबंध वैसे तो इसलिए दिखता है कि दोनों चुनाव से ठीक पहले चर्चा में आए. लोकसभा चुनाव से पहले 'संविधान खतरे में' वाला नैरेटिव आया तो बिहार चुनाव से पहले 'वोट चोरी' का मुद्दा गरमाया हुआ है. भाजपा और एनडीए के नेताओं का आरोप है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले 'संविधान खतरे में' नैरेटिव चलाया गया, उसी तरह बिहार चुनाव से पहले 'वोट चोरी' का नैरेटिव चलाया जा रहा है. हो सकता है कि असम चुनाव से पहले इसी से मिलता जुलता कोई और नैरेटिव गढ़ा जाए. बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर शायद ही कोई नैरेटिव देखने को मिले, क्योंकि एक जगह ममता बनर्जी की सरकार है, जो इंडिया ब्लॉक में न होने के बाद भी उसी ब्लॉक का हिस्सा है. दूसरी ओर, तमिलनाडु में कांग्रेस खुद डीएमके सरकार का हिस्सा है तो जाहिर है कि वहां ऐसा कोई नैरेटिव देखने को नहीं मिलने वाला. असम में भाजपा सरकार है तो वहां बिहार की तर्ज पर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है. हम यहां नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीतने के सवा साल बाद भी संविधान पूरी आजादी से अपना काम कर रहा है और उसे कोई खतरा नहीं है.

READ ALSO: Explainer: संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके राहुल गांधी कौन सा संविधान बचा रहे हैं?

'400 पार' पर भारी 'संविधान खतरे में'

सबसे पहले 'संविधान खतरे में' वाले नैरेटिव पर आते हैं. यह नैरेटिव भारत जोड़ो यात्रा से निकला और कुछ भाजपा नेताओं के बेहूदे बयानों से इसको और बल मिलता चला गया. उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, भाजपा के कई नेताओं ने भाजपा के 400 पार वाले नारे को संविधान बदलने से जोड़ दिया और कांग्रेस ने इसे लपक लिया. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मजबूती से यह कहते रहे कि मैं संविधान को बदलने नहीं दूंगा. जब तक भाजपा और उसके रणनीतिकारों को समझ में यह बात आती, 'संविधान खतरे में' को विपक्ष सही जगह पहुंचा चुका था.

भाजपा के नेता टीवी पर, रैलियों में बचाव की मुद्रा में आ गए थे और उसका फल उसे भुगतना पड़ा था. 2014 के बाद पहली बार 2024 में भाजपा बहुमत से दूर रह गई और सहयोगी दलों के भरोसे उसे सरकार बनानी पड़ी थी. चुनाव प्रचार और नैरेटिव बनाने के मामले में 2014 के बाद भाजपा की यह पहली हार थी. पीएम मोदी के देशव्यापी उभार के बाद पहली बार विपक्ष ने अपने नैरेटिव से लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा को अकेले दम पर बहुमत से दूर कर दिया था.

'संविधान खतरे में' और 'वोट चोरी': मौलिक अंतर

'संविधान खतरे में' और 'वोट चोरी' के मुद्दे में एक मौलिक अंतर है. अंतर इस बात का है कि 'संविधान खतरे में' भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद चर्चा में आया था, जबकि वोट चोरी के उभार के बाद वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है. इसमें बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के विज्ञापन निकालने के बाद राहुल गांधी एक अंग्रेजी न्यूजपेपर में बड़ा आर्टिकल लिखकर इस कदम को गलत ठहराते हैं. सहयोगी दलों को भरोसे में लेते हैं. इस पर बैठक होती है और अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं.

पहली सुनवाई में यह साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई रोक लगाने नहीं जा रहा है, क्योंकि तब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला उठ गया था और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने भी माना था कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है. राजनीतिक दलों के नेता जहां संसद भवन और विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के दौरान स्टॉप एसआईआर का स्लोगन लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले रहे थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर इन दलों ने कोर्ट में इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 65 लाख वोटरों के नाम प्रकाशित

इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया और 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए. तब इसके खिलाफ एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका डाली गई. उसके बाद लगातार तीन दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन 65 लाख लोगों के नाम प्रकाशित करने का आदेश दिया, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे.

READ ALSO: राहुल गांधी लाइमलाइट में रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या-क्या बदल जाएगा?

वोटर अधिकार यात्रा की हाई फाई शुरुआत

उसके बाद वोट चोरी का आरोप लगाकर 16 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई. इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अलावा वाम दलों के शीर्ष नेतागण भी मौजूद रहे थे. यात्रा में अब प्रियंका गांधी के भी जुड़ने की खबरें आ रही हैं. यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाइक चलाते भी दिख चुके हैं. अब खबर है कि इस यात्रा से जुड़ने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी बिहार आने वाले हैं. हो सकता है कि आने वाले दिनों में और दलों के शीर्ष नेता भी बिहार के दौरे पर पधारें.

केस 1

अब यात्रा के आधार यानी मुख्य मुद्दे पर आते हैं. औरंगाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक महिला रंजू देवी के वोट चोरी का मामला उठाया था. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि रंजू देवी और उनके परिवार के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह से फर्जी निकला. चुनाव आयोग ने सारी सच्चाई सामने रख दी, जिसके बाद रंजू देवी ने कहा कि उनसे ऐसा कहने के लिए कहा गया था.

केस 2

राहुल गांधी ने एक और दावा किया था कि नवादा के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के सुबोध कुमार ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है. इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया था कि सुबोध का नाम SIR से पहले भी वोटिंग लिस्ट में नही था. सुबोध कुमार का नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रकाशित विलोपित मतदाताओं की सूची में दर्ज नहीं है. ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद भी कोई दावा/आपत्ति (फॉर्म-6 या आवश्यक घोषणा पत्र) पेश नहीं किया गया. जब मतदान केन्द्र संख्या 10 पर विलोपित मतदाताओं की सूची चिपकाई गई, तब भी सुबोध ने कोई आपत्ति नहीं जताई.

कमजोर हुई तेजस्वी यादव की आवाज

बिहार एसआईआर से पहले तेजस्वी यादव अच्छी फाइट दे रहे थे. जनहित के मुद्दे उठा रहे थे. शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, अपराध आदि के मुद्दों पर नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे थे. लोगों को लग रहा था कि उनकी आवाज अब पटना में बैठे नेता भी उठा रहे हैं. अपराधों की रोजाना लिस्ट जारी हो रही थी. तेजस्वी यादव की आक्रामकता चरम पर थी. वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के शासन को निशाना बना रहे थे और ठोस सवाल पूछ रहे थे. उनकी क्षमता को कटघरे में खड़ा कर रहे थे. इस बीच एसआईआर आ गया और राहुल गांधी ने वह मुद्दो हाईजैक कर लिया. अब जो काम तेजस्वी यादव करते थे, वो अब प्रशांत किशोर करने लगे हैं.

सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश

अब सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष की आवाज को अच्छी तरह बुलंद कर ही रहे थे तो उसे वोट चोरी जैसे मुद्दों में उलझने की क्या जरूरत थी, जबकि जो भी तथ्य बिहार के संदर्भ में पेश किए जा रहे हैं, वो सब फर्जी साबित हो रहे हैं. यहां तक कि चुनाव आयोग आपत्तियां मांग रहा है और अभी तक मुख्यधारा की एक भी पार्टी ने कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट तक को यह आदेश देना पड़ा कि राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो चुनाव आयोग की मदद करें. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आश्चर्य है कि इतने सारे बीएलए होने के बाद भी चुनाव आयोग को आपत्तियां नहीं मिल पा रही हैं.

READ ALSO: Explainer: तेजस्वी यादव का राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाना सियासी मजबूरी या जरूरी

संवेदनशील मुद्दे से कैसे पार पाएगा एनडीए?

दरअसल, 'संविधान खतरे में' की तरह 'वोट चोरी' भी बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है. यह हर एक वोटर से जुड़ा मामला है और विपक्ष इसी संवेदनशीलता को कैश कराना चाहता है. ठीक उसी तरह, जिस तरह 'संविधान खतरे में' को उसने कैश कराया था. अब विपक्षी दलों के मंच से जनहित से जुड़े मुद्दों को जगह नहीं मिल रही है, बल्कि वोट चोरी का मुद्दा ही छाया हुआ है. वोट चोरी के मुद्दे में विपक्ष को दम दिख रहा है, तभी तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं. आने वाले दिनों में वोट चोरी सभी मुद्दों पर भारी पड़ता दिख सकता है, जिस तरह 'संविधान खतरे में' वाला मुद्दा हावी हुआ था. अब देखना यह है कि भाजपा और एनडीए के रणनीतिकार कैसे इस नैरेटिव से पार पाते हैं.