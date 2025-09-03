Explainer: सड़कों पर माहौल बना रहा था महागठबंधन, सोई हुई बिहार बीजेपी को पीएम मोदी ने झकझोर कर रख दिया
Explainer: सड़कों पर माहौल बना रहा था महागठबंधन, सोई हुई बिहार बीजेपी को पीएम मोदी ने झकझोर कर रख दिया

Bihar Chunav 2025: एक तरफ महागठबंधन के नेता राज्य में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो बिहार भाजपा सोई पड़ी थी. उसे उम्मीद थी कि आखिर में पीएम मोदी कोई न कोई चमत्कार करेंगे ही. विपक्ष की ओर एक गलती हुई और पीएम मोदी ने उसे लपकने में कोई भी देरी नहीं की. अब बिहार भाजपा आक्रामक हो रही है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:41 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसलिए देश की राजनीति का केंद्रबिंदु बिहार बना हुआ है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी 16 दिन की यात्रा पूरी कर बिहार से जा चुके हैं और शायद जल्दी फिर आने भी वाले हैं. पीएम मोदी भी 15 सितंबर को 7वीं बार बिहार आने वाले हैं. इससे पहले वे इस साल भागलपुर, मधुबनी, सासाराम, सीवान और मोतिहारी के अलावा गयाजी में जलसा कर चुके हैं. 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ करने वाले हैं. इसके बाद पटना मेट्रो का भी नंबर आने वाला है. हालांकि पीएम मोदी के इतने बिहार दौरे के बाद भी भाजपा प्रदेश ईकाई सुस्त बैठी हुई थी. हो सकता है कि रणनीति के तहत भाजपा शांत बैठी हुई थी, लेकिन रोजाना की प्रतिक्रियाओं के अलावा वो कुछ ऐसा नहीं कर रही थी कि लगे वो कुछ अलग से कर रही है. खासतौर से प्रशांत किशोर से विवाद के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सक्रियता में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन कल दुनिया ने उनके आंसू देखे. पीएम मोदी ने जब जीविका दीदियों को संबोधित किया, उसके बाद दिलीप जायसवाल की आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े. पीएम मोदी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उसी मुद्दे को उठाया, जिसका बिहार भाजपा बेसब्री से इंतजार कर रही थी. भाजपा को एक मुद्दा चाहिए था और पीएम मोदी ने उसे वो उपलब्ध करा दिया.

दरभंगा में जो नहीं होना चाहिए, वो हुआ 27 अगस्त को

17 अगस्त से महागठबंधन के नेता सड़क पर थे. वोटर अधिकार यात्रा निकली थी और उसके नेता तय रूट को कवर करते हुए वोटरों को अपने हिसाब से जगाते हुए, अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए, चुनाव आयोग और भाजपा को कोसते हुए, पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे. 10 दिन बीते थे और यात्रा दरभंगा पहुंची थी. इस बीच मिथिला की पावन धरती पर कुछ ऐसा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था. दरभंगा में वोटर अधिकार रैली में कुछ लोगों ने पीएम मोदी और उनकी मां को जी भरकर गालियां दीं. वीडियो वायरल हुआ और सोई हुई भाजपा को एक ब्रह्मास्त्र मिल गया. जहां तीन बार से लोग पीएम मोदी को प्रधानमंत्री चुनते आ रहे हैं, वहां कोई उन्हें मां की गाली दे तो समझ सकते हैं कि जनता में इसका रिएक्शन क्या हो सकता है.

भाजपा का एक्शन, कांग्रेस का रिएक्शन

खैर, भाजपा ने अगले दिन पटना में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने तय किया कि कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम के सामने से मार्च भी निकाला जाएगा. वहीं करने गए और वहां दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए. जमकर झंडा वार हुआ. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि भाजपा कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में घुस गए और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की. हालांकि पुलिस ने बीचबचाव कर मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक भाजपाइयों में ज्वार फैल चुका था. हालांकि तब तक पीएम मोदी विदेश यात्राओं पर रवाना हो गए थे. 2 सितंबर को ही पीएम मोदी जापान और चीन की यात्राओं से लौटे और बिहार में जीविका दीदियों के लिए बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ का उपहार दिया और पहली बार मां की गाली को लेकर अपनी बात रखी.

मां की गाली पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं. 'मां का अपमान' पीड़ा देने वाला था. मेरी मां का कांग्रेस-राजद के मंच से अपमान किया गया. ये मेरी 'मां' का नहीं, बल्कि हर 'मां' का अपमान है. पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान और उसका स्वाभिमान बड़ी प्राथमिकता है. इस संस्कारवान बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. ये सिर्फ मेरी मां का नहीं, देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है. बिहार की हर मां को, ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा, इस बात को मैं जानता हूं, जितना दर्द मेरे दिल में है, उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है.

पीएम मोदी ने कहा, मैं भी एक बेटा हूं. इतनी सारी माता-बहनों को देखकर आज मैं अपना दुख साझा कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं. मैं करीब 55 साल से समाज और देश सेवा में लगा हूं. समाज के लिए मुझसे जो हो सकता है, उसे करने का प्रयास किया है. ऐसा करने के लिए मुझे मेरी मां का आशीर्वाद प्राप्त रहा है. मेरी मां ने मां भारती की सेवा करने को कहा, लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा है कि जिन्होंने देशसेवा के लिए भेजा, उन्हें ही अपमानित किया गया.

पीएम मोदी बोले, आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है. कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके, वो हम सबको छोड़कर चली गईं. मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है. मेरी उस मां को राजद-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं. ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है. उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गईं? उन्होंने कहा, एक बेटे की पीड़ा शाही खानदान वाले समझ नहीं सकते हैं. बहुत गरीबी में मेरी मां ने मुझे पाला है. मां का स्थान देवी स्थल से ऊंचा है और उन्हें अपमानित किया गया.

जान आ गई बिहार भाजपा में

पीएम मोदी का जीविका दीदियों के संबोधन के बाद खबर आई कि भाजपा ने 4 सितंबर को बिहार बंद करने का आह्वान किया है. भाजपा महिला मोर्चा ने 'पीएम मोदी की मां को गाली' के विरोध में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है. एक तरह से बिहार भाजपा उबल पड़ी है. पीएम मोदी ने चुनाव का टोन सेट कर दिया है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मीलों चलकर जो मेहनत की थी, उन्हीं के कार्यकर्ताओं की गाली ने पीएम मोदी को एक बड़ा चुनावी हथियार दे दिया. भाजपा जब जब मुश्किल में होती है, तब तब पीएम मोदी उसे मुश्किलों से उबारते आए हैं. आपको याद होगा, 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव में पिछड़ने लगी तो पीएम मोदी ने गुजरातवासियों को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो भी वोट देंगे, वो मुझे मिलेगा. उसके बाद गुजरात का विधानसभा चुनाव पलट गया था. हालांकि भाजपा और कांग्रेस की सीटों में ज्यादा अंतर नहीं था.

अपनी गलतियों से सीखता क्यों नहीं विपक्ष?

सवाल यह भी है कि आखिर विपक्ष अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं लेता? पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी केंद्रीय सत्ता में हैं. वे विपक्ष की गलतियों को पकड़ लेते हैं और पूरा का पूरा चुनाव अपने पक्ष में करा ले जाते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी गलतियों से सीखता ही नहीं है. इसके अलावा विपक्ष पीएम मोदी की गलतियों को पकड़ता भी नहीं है. अब बिहार में ही देखिए. इतने दिनों से सीएम नीतीश कुमार की निष्क्रियता, राज्य में अपराध, माफियागीरी, रिश्वततखोरी, भ्रष्टाचार आदि को विपक्ष मुख्य मुद्दा बनाते आ रहा था. जब चुनाव नजदीक आया, तब दिल्ली से एक मुद्दा चलकर बिहार आ गया और 1300 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया गया. ऐसा मुद्दा, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है और चुनाव आयोग इन सब आरोपों को सिरे से खारिज करता आ रहा है. ऐसे में इस मुद्दे के सहारे चुनावी मैदान में जाना विपक्ष को भारी पड़ सकता है. उसमें भी पीएम मोदी को गाली वाला मामला तूल पकड़ गया है और विपक्ष की यह गलती उसे भारी पड़ सकती है.

