Explainer: वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल-तेजस्वी को स्टालिन और रेवंत रेड्डी ही मिले थे?

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 11वें दिन में प्रवेश कर गई है. 10वें दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आए थे तो आज 11वें दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी आ गए हैं. कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम को वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए इन दोनों नेताओं से बेहतर कोई मिला ही नहीं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:05 PM IST

Voter Adhikar Yatra Bihar: बिहार में चुनाव है और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. यात्रा के 10वें दिन तेलंगाना के मुख्यमंंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए और आज 11वें दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन इसका हिस्सा बन रहे हैं. वहीं रेवंत रेड्डी जो बिहार और बिहारियों के डीएनए को ही एक तरह से गाली दे रहे थे और स्टालिन साहब के बेटे उदयनिधि स्टालिन तो सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह खत्म करने पर आमादा दिख रहे थे. एमके स्टालिन की पार्टी के एक और नेता दयानिधि मारन का यह कहते हुए वीडियो वायरल हुआ था कि तमिलनाडु में ​बिहारी लोग टायलेट साफ करते हैं. इसके अलावा हिंदी विरोध को लेकर भी एमके स्टालिन की नीति जगजाहिर है. और आज यही लोग राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं तो फिर बिहारियों को यह कैसा लग रहा होगा? तो यह किस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या बिहार उनकी प्रायोरिटी से बाहर है और क्या वे केवल राष्ट्रीय राजनीति को ही फोकस कर रहे हैं?

READ ALSO: Explainer: 'संविधान खतरे में' और 'वोट चोरी', इन आरोपों का क्या आपस में कनेक्शन है?

सनातन उन्मूलन सम्मेलन में स्टालिन के बेटे ने क्या कहा था

सितंबर, 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, मच्छड़ और कोरोना वायरस से की थी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है. इसका न केवल विरोध किया जाना चाहिए, बल्कि इसे खत्म भी करना चाहिए. उन्होंने कहा था, हम डेंगू, मलेरिया और कोविड का केवल विरोध नहीं कर सकते. इसे मिटाना है और उसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है. उदयनिधि के इस बयान पर देश भर में हंगामा बरपा था. 

हिंदी को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार आमने-सामने

केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु की सरकार आमने-सामने आ गई थीं. इसी साल 15 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में आयोहित एक कार्यक्रम में ऐलान किया था कि तमिलनाडु जब तक नई शिक्षा नीति  को पूरी तरह नहीं अपनाता, उसे समग्र शिक्षा मिशन के तहत मिलने वाले 2400 करोड़ रुपयों का आवंटन नहीं किया जाएगा. इस पर सीएम एमके स्टालिन ने पलटवार करते हुए कहा था, तमिलनाडु एक और लैंग्वेज वार के लिए तैयार है. हम पर हिंदी ना थोपें. स्टालिन ने यह भी कहा था कि अगर आप हिंदी नहीं थोपेंगे तो हम हिंदी के शब्दों पर कालिख नहीं पोतेंगे.

दयानिधि ने कहा था, शौचालयों की सफाई करते हैं बिहारी 

इसके अलावा, पिछले साल डीएमके नेता दयानिधि मारन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसमें वे बिहार के प्रवासी मजदूरों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो 2019 का बताया जा रहा था. वीडियो को दयानिधि मारन को यह कहते सुना जा सकता है कि बिहार और यूपी से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या फिर सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं. दयानिधि मारन के इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी बहुत बवाल हुआ था. 

रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को तेलंगाना से खराब बताया था

कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तो बिहारियों को गाली देने में और भी आगे निकल गए. दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी ने कहा था, मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर यानी के. चंद्रशेखर राव का डीएन बिहारी है. तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है. बिहार में इस बयान की तीखी निंदा की गई थी और भाजपा नेताओं ने इस बयान के लिए कांग्रेस की कड़ी निंदा की थी और इसे विभाजनकारी सोच करार दिया था. अब राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने इस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है. गयाजी की रैली में पीएम मोदी ने बिहारियों के बारे में अपशब्द बोलने के लिए कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री का जिक्र भी किया था.

ऐसे नेताओं को बुलाकर गर्व कर रहे हैं कांग्रेसी

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा था, वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा अब ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है. यह यात्रा न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है. कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं. कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता भी तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के आने के फोटो और वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं. कई नेता स्टालिन को सामाजिक न्याय का मसीहा भी बता रहे हैं. हालांकि यह अलग बात है कि तमिलनाडु का राजनीतिक मिजाज बिहार के राजनीतिक मिजाज से मेल नहीं खाता.

बिहारी प्राइड को गाली देने वालों के साथ क्यों खड़े राहुल-तेजस्वी?

राहुल गांधी का तो समझ में आता है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और अगर एक राज्य में नुकसान होता है तो किसी और राज्य में उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं. हालांकि यह कहना भी अब आसान नहीं रहा. फिर भी उन्हें समग्रता में राजनीति करनी है, इसलिए कांग्रेस ऐसे मामलों को तूल नहीं देती. कांग्रेस ने उदयनिधि स्टालिन के बयानों पर भी चुप्पी साधे रखी और उनकी आलोचना भी नहीं की थी. दयानिधि मारन के वीडियो पर भी कांग्रेस का कुछ खास रुख सामने नहीं आया था और न ही रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए वाले बयान पर पार्टी विवाद में पड़ी थी. हां, बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रेवंत रेड्डी के बयानों पर कहा था कि उसका संदर्भ हमें पता नहीं है.

तेजस्वी बिहार में राजनीति करते हैं और खड़े होते हैं तमिल प्राइड के साथ

कांग्रेस का तो देशव्यापी संगठन है और वह एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल केवल नाम का राष्ट्रीय है. वह एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसे बिहार में ही राजनीति करनी है. तो सवाल उठता है कि फिर उसके नेता तेजस्वी यादव क्यों बिहारी प्राइड को गाली देने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं और मंच साझा कर रहे हैं. क्या बिहार और बिहारियों को यह अच्छा लगेगा? एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी के बिहार आने की सूचना भर से सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है और तमिलनाडु के वे सारे किरदार प्रासंगिक हो चुके हैं, जो कभी गाली दिया करते थे और आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आए हुए हैं.

READ ALSO: Explainer: संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके राहुल गांधी कौन सा संविधान बचा रहे हैं?

बिहार और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अलग

जानकारों का कहना है कि बिहार और बिहारियों के बीच एमके स्टालिन की अच्छी छवि नहीं है. हो सकता है कि एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी किसी रणनीति के तहत बिहार में बुलाए गए हों, लेकिन जब सामने मुकाबला भाजपा और एनडीए जैसे दल और गठबंधन से हो तो फिर बैकफायर का खतरा उतना ही बढ़ जाता है. बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार कहते हैं, स्टालिन की पेरियार पॉलिटिक्स बिहार में अपना प्रभाव छोड़ पाएगी, इसकी उम्मीद न के बराबर है. यह अलग बात है कि बिहार में जिस सामाजिक न्याय की दुहाई दी जाती है, तमिलनाडु की सियासत भी उसी सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है और एमके स्टालिन इसका प्रमुख चेहरा हैं, लेकिन ​बिहार में स्टालिन वाली राजनीति से कोई करिश्मा होगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है.

बिहार क्यों आए एमके स्टालिन?

इस साल बिहार में चुनाव है तो मई जून में तमिलनाडु में भी चुनावी माहौल होगा. बिहार में एसआईआर का दौर चल रहा है और यह सभी राज्यों में लागू होगा. एमके स्टालिन को इसी बात का भय सता रहा है, ऐसा लगता है. बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में वे इसलिए आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके राज्य में ऐसा कोई अभियान छेड़ना पड़ जाए तो राहुल गांधी का साथ उनको मिल सकता है. हालांकि एमके स्टालिन के राजनीतिक मिजाज और तमिलनाडु के सियासी माहौल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें राहुल गांधी की जरूरत है, बल्कि वहां भी कांग्रेस को एमके स्टालिन की ही जरूरत है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Voter Adhikar Yatrabihar chunav 2025Rahul GandhiTejashwi Yadav

