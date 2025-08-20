Explainer: राहुल गांधी लाइमलाइट में रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या-क्या बदल जाएगा?

BIhar Chunav 2025: कुछ दिनों पहले तक यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहने वाली है और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) 2020 की तुलना में उसकी सीटें कम कर सकते हैं. यह भी कहा जा रहा था कि राजद की ओर से कांग्रेस को 35 से 45 सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती हैं. ये वो सीटें हो सकती हैं, जो राजद तय करेगी और कांग्रेस को उसी से संतोष करना पड़ सकता है. लेकिन अब ये बातें इतिहास बन चुकी हैं, क्योंकि फ्रंटफुट पर अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) खेल रहे हैं. राहुल गांधी न केवल मोदी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आक्रामक हैं, बल्कि कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए भी उनकी आक्रामकता देखने को मिल रही है. राहुल गांधी जानते हैं कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में कांग्रेस के उत्थान के बिना दिल्ली का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वे इन राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जीजान से लगे हुए हैं. राहुल गांधी अभी 12 दिन और बिहार में रहने वाले हैं, लिहाजा मीडिया का फुटेज उन पर बना रहेगा और तेजस्वी यादव इतने दिनों के लिए साइड हीरो का रोल अदा करते रहेंगे. अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जब फोकस में आ गए हैं तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?

महागठबंधन की सीट शेयरिंग

राहुल गांधी के आक्रामक होने का सबसे बड़ा असर सीट शेयरिंग में होने वाला है. राहुल गांधी का यह रूप देखकर अब तक कांग्रेस को कमतर आंक रहे राजद के होश फाख्ता हो गए होंगे. राहुल गांधी लाइमलाइट में हैं तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव फोकस से बाहर हो गए हैं. सीट शेयरिंग पर इसका असर तो पड़ना ही है. सीट शेयरिंग के लिए जब बैठक होगी तब कांग्रेस नेता मांगने की मुद्रा में नहीं होंगे, वे हक जताने की मुद्रा अपना सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस अब भी 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. इसका मतलब यह हुआ कि गठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी. इसके अलावा, पहले की तरह ऐसा भी नहीं होगा कि कांग्रेस को वो सीटें दी जाएंगी, जहां एनडीए पहले से ही मजबूत है. कांग्रेस अब जीतने वाली सीटों में भी शेयरधारक बनने की क्षमता जताएगी. 70 सीटें न सही, लेकिन 60 या फिर 50 या 55 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं.

राजद नहीं, अन्य सहयोगी दलों को होगी परेशानी

अभी तक की रणनी​ति की बात करें तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस की सीटें 2020 की तुलना में कम करने और भाकपा माले की सीटों में इजाफा करने की सोच रहे थे. राजद के सूत्रों के हवाले से इस तरह की कई बार खबरें आ चुकी थीं, लेकिन अब शायद ही ऐसा हो पाए. कांग्रेस आक्रामक है तो जाहिर है कि उसकी सीटें कटेंगी तो रार बढ़ेगा. इसका असर जो सहयोगी दल हैं, उन पर पड़ने वाला है. इन दलों में वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी है. वाम दलों खासतौर से भाकपा माले ने 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से कई गुना बेहतर था. वामदलों की सीटों में इजाफा करके लालू प्रसाद यादव इस बार कांग्रेस की सीटें कम करना चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस को बहुत ज्यादा कटौती मंजूर नहीं होगी. इसलिए वामदलों को जो सीटें मिलेंगी, उन्हीं से संतोष करना होगा. यही हाल मुकेश सहनी के साथ भी हो सकता है. वे तो 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मजबूती से उनके दावों पर भी विराम लग सकता है.

कांग्रेस में लालू प्रसाद यादव का दखल

यह एक धारणा है कि बिहार कांग्रेस को अब तक राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ही चलाते रहे हैं. कांग्रेस छोड़ चुके कई नेता यह आरोप लगाते रहे हैं. हाल ही में जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी ऐसी ही बात कही थी. इसके अलावा कांग्रेस के भीतर से भी पार्टी में लालू प्रसाद यादव के दखल के खिलाफ आवाज बुलंद होती रही, लेकिन उन आवाजों को कुंद कर दिया गया. कई जानकारों का तो कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पसंद के हिसाब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाते थे. इन्हीं आरोपों के चलते पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पद छोड़ना पड़ा था और उनके बदले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था.

इसके अलावा बिहार के पूर्व कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश को भी ऐसे ही आरोपों के चक्कर में हटा दिया गया था और उनके बदले कृष्णा अल्लावुरू को प्रदेश प्रभारी पद का जिम्मा सौंपा गया. बिहार के प्रभारी बनने के बाद कृष्णा अल्लावुरू ने शुरुआत में थोड़े तेवर दिखाए, लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया है कि 'मथुरा में रहना है तो राधे-राधे कहना है.' प्रभारी बनने के बाद कृष्णा अल्लावुरू ने बिहार में कन्हैया कुमार को सक्रिय किया और पप्पू यादव को महत्व मिलने लगा.

कन्हैया कुमार तो बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर भी निकल गए. वो यात्रा कब खत्म हो गई, किसी को समझ में नहीं आया. बाद में पता चला कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस आलाकमान से कहकर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को फिर से निष्क्रिय करवा दिया. लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी बिहार में हाइपर एक्टिव हो गए हैं, लिहाजा लालू प्रसाद यादव के दखल में थोड़ी कमी आ सकती है.

बिहार कांग्रेस का जोश हाई

राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में कैंप करने से राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है. यह पहली बार है, जब राहुल गांधी लगातार इतने दिनों के लिए बिहार में यात्रा के लिए मौजूद रहेंगे और कम से कम 25 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क होगा. इस दौरान कार्यकर्ता अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचा सकते हैं और राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं.

हालांकि बिहार जैसे राज्य में जहां कांग्रेस अब तक निष्क्रिय पड़ी थी, कार्यकर्ताओं का ही अभाव है. जो लोग पार्टी से जुड़े हैं, उनमें से अधिकांश अब राजनेता हो गए हैं. ज्यादा नेता और कम कार्यकर्ता की वजह से ही बिहार में कांग्रेस की हालत पतली हो गई है. फिर भी इस मुश्किल घड़ी में राहुल गांधी के आने से अगर कार्यकर्ताओं में जान आती है तो यह समझ लीजिए कि कांग्रेस अब यहां से नए सफर पर निकल सकती है. इसका असर इस विधानसभा चुनाव में दिखेगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन अगर इसी तरह लगातार जनसंपर्क वाली राजनीति पर आलाकमान कायम रहता है तो यह निश्चित रूप से पार्टी के लिए बूस्टर का काम करेगा.

नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, मोदी बनाम राहुल हो जाएगी लड़ाई

यह महागठबंधन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. बिहार में अगर राहुल फैक्टर ने काम करना शुरू कर दिया तो विधानसभा चुनाव में लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के बीच न होकर मोदी बनाम राहुल हो जाएगी. हालांकि कांग्रेस को इसका तात्कालिक नुकसान होगा, लेकिन लंबे समय में इसका फायदा देखने को मिल सकता है. ऐसा होने पर लालू प्रसाद यादव के सपने को गहरा धक्का लग सकता है. जिस तरह से राहुल गांधी के बिहार में होने भर से तेजस्वी यादव मुख्य फोकस से हट गए हैं, उसी तरह अगर आगे भी जारी रहा तो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना राजद और तेजस्वी यादव के लिए आत्मघाती हो सकता है. सभी को पता है कि जहां भी मोदी बनाम राहुल की लड़ाई होती है, वहां अधिकांश जगहों पर भाजपा या फिर एनडीए की जय होती है. अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को एक बार फिर विपक्ष को हराने का तोहमत झेलना पड़ सकता है. यह कांग्रेस के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है.