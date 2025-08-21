Explainer: संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके राहुल गांधी कौन सा संविधान बचा रहे हैं?
Explainer: संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके राहुल गांधी कौन सा संविधान बचा रहे हैं?

Rahul Gandhi Politics: राहुल गांधी लोगों की नजर में खुद को रॉबिनहुड वाली छवि बनाना चाहते हैं. वे लोगों को दिखाना और जताना चाहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता और सरकार के अलावा सभी संस्थाओं के लोग मुझसे खौफ खाते हैं. इसके अलावा वे खुद को बेचारा भी साबित करते फिरते हैं, तभी को खुद की तुलना महाभारत के अभिमन्यु से करने लगते हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:49 PM IST

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अब खुलकर खेल रहे हैं. वे काफी आक्रामक हैं. भाजपा और पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अब वे किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं. इस कड़ी में वे यह भी भूल जाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना और उन पर सीधा हमले में क्या फर्क है. अब वे संस्थाओं पर आरोप लगाते नहीं दिख रहे हैं, सीधा दोषी ठहरा रहे हैं. संवैधानिक संस्थाओं चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, सेबी हो यूपीएससी हो या फिर सेना ही क्यों न हो, इन संस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस या फिर राहुल गांधी हमलावर हो रहे हैं. चुनाव आयोग को तो राहुल गांधी ने अपना दुश्मन ही मान लिया है और संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया को भी राहुल गांधी और कांग्रेस गोदी मीडिया कहकर बुलाने लगे हैं. अपनी आत्मविभोर की राजनीति के चलते ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ी थी और न जाने कितनी ही अदालतों में उनके खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं. लोकसभा चुनाव में इन्हीं राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का नारा दिया था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके राहुल गांधी कौन से संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं?

सेना के शौर्य पर सवाल 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई थी. दरअसल, 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, एक सेना के एक पूर्व अधिकारी उन्हें जानकारी दी थी कि चीन ने भारत के 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जा लिया है. इस पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है. अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहते. क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? जब सीमा पार कोई विवाद होता है, तब क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? आप ये सब संसद में क्यों नहीं पूछते?

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने गलत संदेश दिया है. ऐसी भाषा का उपयोग आम तौर पर राजनेता करते हैं. हम सदन में किसी को भी एंटी नेशनल कह सकते हैं, जजों की निष्ठा पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यह संवैधानिक तौर पर सही नहीं होगा. प्रियंका गांधी ने कहा था कि जज तय नहीं करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है. 

कटघरे में सेबी

पिछले साल अगस्त में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसमें भारतीय शीर्ष उद्यमी गौतम अदानी को कटघरे में खड़ा किया गया था, तब राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वत: संज्ञान लेगा? एक वीडियो संदेश जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, कल्पना कीजिए! भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरराष्ट्रीय मैच चल रहा हो. देखने वाला और खेलने वाला हर व्यक्ति जानता हो कि अंपायर ने समझौता कर लिया है तो मैच का क्या होगा? मैच ​की निष्पक्षता और नतीजे का क्या होगा? मैच में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति के तौर पर आपको कैसा लगेगा? भारतीय शेयर बाजार में यही हो रहा है. 

राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया था कि आखिरकार सेबी की तत्कालीन अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया. अगर निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा- पीएम मोदी, माधवी पुरी बुच या फिर गौतम अदानी?

यूपीएससी मतलब 'संघ प्रचारक संघ आयोग'

अप्रैल, 2022 में जब केंद्र सरकार ने मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की थी, तब राहुल गांधी ने उस पर सवाल इसलिए उठाए थे, क्योंकि उनके आरएसएस और भाजपा से करीबी संबंध हैं. हालांकि राहुल गांधी ने मनोज सोनी का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया था लेकिन यूपीएससी को उन्होंने 'संघ प्रचारक संघ आयोग' बताकर सरकार के फैसले की तीखी आलोचना की थी. राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि संविधान के एक-एक स्तंभों को ध्वस्त किया जा रहा है. राहुल गांधी का कहना था कि संविधान इसलिए लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिन संस्थाओं को इसे लागू करना है, वे भाजपा और आरएसएस के नियंत्रण में हैं.

दुश्मन ही बन गया चुनाव आयोग

राहुल गांधी और कांग्रेस पहले चुनावों में गड़बड़ी के लिए ईवीएम को दोषी ठहराते थे, लेकिन अब चूंकि वे खुलकर खेलने लगे हैं, इसलिए सीधे चुनाव आयोग को ही निशाने पर ले लिया है. राहुल गांधी ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को धमकी भी दे डाली है. बिहार के गयाजी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें... एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में हमारी सरकार होगी. फिर हम आप तीनों को देखेंगे. आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. 

इससे पहले राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिना नाम लिए कहा था कि या तो सात दिनों में हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगें. ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि बिना हलफनामे के चुनाव आयोग ऐसे आरोपों पर कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ होगा. उन्होंने यह भी कहा कि कोई सारे वोटरों को अपराधी बताए और चुनाव आयोग शांत रहे, ऐसा नहीं हो सकता. यदि हलफनामा नहीं दिया गया तो ये सारे आरोप निराधार माने जाएंगे.

गयाजी में राहुल गांधी ने कहा था, चुनाव आयोग कहता है कि एक सप्ताह में हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वह खुद है. चोरी उनकी पकड़ी गई है. पूरा देश आपसे हलफनामा मांग रहा है. हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र और हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे. 

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं जो कहता हूं, वह करता हूं. मैं झूठ नहीं बोलता. संविधान की कॉपी को दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह भारत माता का संविधान है और जब नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग वोट चोरी करते हैं तो वे भारत माता और संविधान पर आक्रमण करते हैं. हम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को भारत माता और संविधान पर आक्रमण करने नहीं देंगे.

चौथे स्तंभ मीडिया पर भी मुखर राहुल गांधी

राहुल गांधी संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया को भी नहीं छोड़ते. पत्रकारों की उन्होंने और उनकी टीम ने टैगिंग कर रखी है. जब भी कोई कठिन सवाल पूछ देता है तो वे उस पत्रकार को भाजपा का पत्रकार बताकर मजाक उड़ाते हैं. टीवी चैनलों पर डिबेट में जब एंकर कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से कठिन सवाल पूछता है, तब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को उस एंकर का बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है. लोकसभा चुनाव से पहले तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीवी चैनलों की पूरी डिबेट का बहिष्कार करने का प्रस्ताव लाया गया था. हालांकि सहयोगी दलों के दबाव में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था. राहुल गांधी की दिक्कत यही है कि किसी एक अधिकारी, एक पत्रकार या फिर किसी एक सहायक की गलती को पूरी संस्था की गलती मान लेते हैं और फिर उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी शुरू हो जाती है. राहुल गांधी छोड़ते किसी को नहीं हैं और छेड़ते सभी संस्थाओं को हैं.

