Muzaffarpur News: अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ने वाला पिता गिरफ्तार, 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बनघरा गांव में हुए आयुष हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया. प्रेम विवाह से नाराज पिता ने मामा के साथ मिलकर बेटी के सामने ही दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:59 AM IST

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनघरा गांव में हुए आयुष हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज मामले में मृतक आयुष उर्फ जयराम के ससुर और ममेरा ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी के सामने ही दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी, वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी हो रही है.

प्रेम विवाह बना हत्या की वजह
पुलिस जांच में सामने आया है कि आयुष उर्फ जयराम कुमार ने गांव की ही तनु कुमारी से प्रेम विवाह किया था. दोनों रिश्ते में चाचा-भतीजी लगते थे, लेकिन सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे. यह विवाह तनु के पिता को स्वीकार नहीं था. उन्होंने इसे परिवार की इज्जत के खिलाफ बताया और थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी. हालांकि, कुछ महीनों बाद दोनों गांव में ही रहने लगे, जिससे पिता की नाराजगी और बढ़ गई.

ये भी पढ़ें: लव मैरिज से नाराज थे लड़की के घरवाले,घर में घुसे और उजाड़ दिया अपनी ही बेटी का सुहाग

घर में घुसकर बेटी के सामने मारी गोली
पुलिस के अनुसार, इसी रंजिश में तनु के पिता ने अपने ममेरे भाई और अन्य लोगों के साथ मिलकर आयुष की हत्या की साजिश रची. रविवार की रात सभी आरोपी आयुष के घर में घुसे और तनु की आंखों के सामने उसके पिता ने आयुष को दो गोलियां मार दीं. गंभीर रूप से घायल आयुष की मौके पर ही मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया.

SDPO का बयान, अन्य आरोपियों की तलाश जारी
पूरे मामले को लेकर SDPO ईस्ट-1 आलोक वत्स ने बताया कि SSP के निर्देश पर विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था. टीम ने त्वरित छापेमारी कर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पत्नी तनु ने खुद अपने पिता और मामा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

