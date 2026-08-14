Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /बिहार राजस्व विभाग में लागू होगा FIFO सिस्टम, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

बिहार राजस्व विभाग में लागू होगा FIFO सिस्टम, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Bihar News: मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर जनता की समस्याओं का समाधान करें और लोगों के साथ नियमानुसार न्याय करें. उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनता के हित में पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी भ्रष्टाचार तथा लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

Written ByShivam RajEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 14, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:57 AM IST
बिहार राजस्व विभाग में लागू होगा FIFO सिस्टम, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
Image Credit: बिहार राजस्व विभाग में लागू होगा FIFO सिस्टम, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई (ANI)

About the Author

Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: जेपीएससी छात्र आंदोलन 21वें दिन भी जारी, धरनास्थल पर जल्द लौटेंगे देवेंद्र नाथ महतो
2
3
4
5