/बिहार राजस्व विभाग में लागू होगा FIFO सिस्टम, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

राज्य चुनें
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सेवाओं को आसान बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल का साफ कहना है कि लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता के काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर जनता की समस्याओं का समाधान करें और लोगों के साथ नियमानुसार न्याय करें. इसी उद्देश्य से विभाग की ओर से भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.
मंत्री जायसवाल ने बताया कि विभाग ने ‘ऑपरेशन क्लीन’ की शुरुआत की है, जिसके तहत लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है. मंत्री के मुताबिक अब तक 90 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. उन्होंने इसे देश में अपने तरह का एक रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि कार्रवाई का असर अब विभाग की कार्यप्रणाली में भी दिखाई देने लगा है और धीरे-धीरे व्यवस्था में सुधार हो रहा है.
एकमा के तत्कालीन अंचलाधिकारी अमलेश कुमार के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर मंत्री ने कहा कि उनके मामले में कई मामलों को लंबित रखने, काम में लापरवाही बरतने और FIFO यानी First In, First Out सिस्टम का पालन नहीं करने की शिकायत और अनियमितता सामने आई थी. मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित रखना या नियमों की अनदेखी करना स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने काम के प्रति लापरवाही या कोताही बरतेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है.
मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जनता से जुड़े राजस्व मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके. इसके साथ ही विभाग में सर्वे के काम में भी तेजी लाई गई है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पांच जिलों के गजेटियर को भी तैयार कर जनता को समर्पित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनता के हित में पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी भ्रष्टाचार तथा लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.