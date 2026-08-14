/बिहार राजस्व विभाग में लागू होगा FIFO सिस्टम, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जनता से जुड़े राजस्व मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके. इसके साथ ही विभाग में सर्वे के काम में भी तेजी लाई गई है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पांच जिलों के गजेटियर को भी तैयार कर जनता को समर्पित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनता के हित में पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी भ्रष्टाचार तथा लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.