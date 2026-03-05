बिहार में 'ऑपरेशन लोटस' का फाइनल राउंड: 20 साल का इंतजार और 90 दिनों का 'हथियाने' वाला खेल!

Patna News: जनवरी 2024 में एनडीए की नई सरकार बनी और मार्च 2026 आते-आते भाजपा ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पाले में कर ली. भाजपा के लिए यह हथियाने वाला पल ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार बिहार का प्रशासन पूरी तरह केसरिया होगा.
पटना: बिहार की सियासत में आज एक बड़ा मिथक टूट गया. भाजपा, जिसे कभी बिहार में नीतीश कुमार का 'छोटा भाई' कहा जाता था, उसने महज 3 महीने के भीतर वह कर दिखाया जिसके लिए उसने दो दशक तक इंतजार किया.
20 साल बनाम 90 दिन: भाजपा की लंबी चाल
गृह मंत्रालय का संघर्ष (2005-2024): 2005 से ही भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार में रही, लेकिन नीतीश ने कभी गृह विभाग अपने हाथ से नहीं जाने दिया. सुशील मोदी से लेकर विजय सिन्हा तक, किसी को भी पुलिस और प्रशासन की कमान नहीं मिली. जनवरी 2024 में जब नीतीश वापस आए, तब जाकर भाजपा गृह लेने में सफल हुई.
सीएम की कुर्सी (3 महीने का खेल): जनवरी 2024 में एनडीए की नई सरकार बनी और मार्च 2026 आते-आते (पिछले 3 महीनों की तीव्र हलचल में) भाजपा ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पाले में कर ली.
कैसे बदला शक्ति संतुलन?
नीतीश कुमार का इकबाल पिछले कुछ सालों में गिरती सीटों (43 से 45 के बीच) की वजह से कम हुआ. भाजपा ने इसे भांप लिया और दोतरफा रणनीति अपनाई.
दबाव की राजनीति: भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं (जैसे हालिया हॉस्टल केस) पर नीतीश को घेरा गया.
एग्जिट का रास्ता: नीतीश को 'सम्मानजनक विदाई' (राज्यसभा) का ऑफर देकर कुर्सी खाली करवाई गई.
अब क्या होगा?
भाजपा के लिए यह हथियाने वाला पल ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार बिहार का प्रशासन पूरी तरह केसरिया होगा. जेडीयू अब केवल एक सहयोगी नहीं, बल्कि भाजपा के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी रह जाएगी. निशांत कुमार का नाम आगे कर भाजपा ने जेडीयू की भविष्य की बगावत को भी कुंद कर दिया है.