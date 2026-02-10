असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर रांची में FIR, केस दर्ज होने पर आमने-सामने BJP-कांग्रेस

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ झारखंड कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराया है. रांची में हिमंत बिस्वा सरमा पर केस दर्ज होने के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है. इस कानूनी कार्रवाई पर झारखंड बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है.

झारखंद बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब हताशा और निराशा में डूब चुकी है, इसलिए कुछ ऐसे ही बहानेबाजी में खोजती रहती है. असम के जिस वीडियो का जिक्र हो रहा उसके बारे में भी सफाई आ चुकी है, लेकिन उसको फिर से मुद्दा बनाना है. मतलब कांग्रेस पार्टी फिर से असम से खुद का सफाया मान रही है और तुष्टिकरण के लिए इस बार को उठाकर वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है.

कांग्रेस का आरोप

दरअसल. यह विवाद असम बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक एनिमेटेड वीडियो को लेकर शुरू हुआ, जिसे बाद में हटा लिया गया था. झारखंड कांग्रेस का आरोप है कि इस वीडियो के जरिए से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया गया. इसी आधार पर रांची के अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया है.

रिपोर्ट: कुमार कुंदन

