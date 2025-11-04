Advertisement
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर FIR दर्ज, वोटर को धमकाने का मामला

Lalan Singh: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की एक चुनावी टिप्पणी ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, इसी बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 04, 2025, 02:31 PM IST

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (File Photo)
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने जदयू नेता ललन सिंह को एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए उनके विवादित बयान पर नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर मोकामा में एफआईआर दर्ज किया गया है. मोकामा में दिए गए उनके भाषण को विपक्षी दलों ने लोकतंत्र-विरोधी और गरीब विरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला है, जिसके बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने भी सख्त रुख अपनाते हुए ललन सिंह को नोटिस जारी किया है.

मोकामा में क्या कहा ललन सिंह ने?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब JDU नेता ललन सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे. मोकामा में जदयू ने अनंत सिंह को मैदान में उतारा है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह समेत अन्य नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली है. अपने चुनावी भाषण में ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग हैं, उन्हें चुनाव के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना है. अगर वे ज्यादा गिड़गिड़ाएं तो उन्हें अपने साथ ले जाइए और वोट देने के बाद घर वापस लाकर छोड़ दीजिए. अभी कमान संभालिए. चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है. ललन सिंह का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है.

राजद ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है. घर में बंद कर देना है और अगर ज्यादा हाथ-पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है. इसके साथ ही, राजद ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें: 'लालू की पार्टी ने महिलाओं से पैसा वापस लेने के लिए पत्र लिखा',अमित शाह का बड़ा दावा

कांग्रेस ने 'एक्स' पर ललन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है कि जो लोग भाजपा-जदयू के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो. कांग्रेस ने पूछा कि क्या 'निष्पक्ष' चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह भाजपा-जदयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा.

यह भी पढ़ें: 'वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना, अगर ज्यादा हाथ...', ललन सिंह का वीडियो वायरल

bihar chunav 2025

