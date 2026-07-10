/सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में NDA की पहली बैठक आज, BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहेंगे मौजूद

बैठक में नितिन नवीन भी होंगे शामिल

इस बैठक की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे. बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक ठोस रणनीति पर मंथन होना है. यह सीट लंबे समय तक नितिन नवीन का राजनीतिक क्षेत्र रही है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही यहां उपचुनाव हो रहा है. भाजपा ने इस सीट से अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है. इसलिए, चुनाव की तैयारियों को तेज करने और गठबंधन के सभी साथियों के साथ मिलकर चुनाव जीतने पर भी गंभीरता से चर्चा की जाएगी.