/सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में NDA की पहली बैठक आज, BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहेंगे मौजूद

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बिहार के नए मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी आज (10 जुलाई, 2026, शुक्रवार) पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक आज दोपहर 12:30 बजे 1 अणे मार्ग स्थित 'लोक सेवक आवास' में आयोजित की जा रही है. इस अहम बैठक में एनडीए में शामिल सभी सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला स्तर के अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख मंत्री हिस्सा लेंगे.
बैठक में होगी विकास कार्यों की समीक्षा
बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और पार्टी के बीच एक मजबूत तालमेल बनाना है. इस दौरान सभी जिला अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकत का फीडबैक लिया जाएगा. मुख्यमंत्री इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए. इसके साथ ही, राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा होगी और जमीनी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को आ रही समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
बैठक में नितिन नवीन भी होंगे शामिल
इस बैठक की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे. बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक ठोस रणनीति पर मंथन होना है. यह सीट लंबे समय तक नितिन नवीन का राजनीतिक क्षेत्र रही है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही यहां उपचुनाव हो रहा है. भाजपा ने इस सीट से अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है. इसलिए, चुनाव की तैयारियों को तेज करने और गठबंधन के सभी साथियों के साथ मिलकर चुनाव जीतने पर भी गंभीरता से चर्चा की जाएगी.
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