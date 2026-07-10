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सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में NDA की पहली बैठक आज, BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहेंगे मौजूद

Bihar Politics: मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज NDA की पहली समन्वय बैठक होने वाली है. बैठक का आयोजन दोपहर 12:30 बजे 1 अणे मार्ग स्थित 'लोक सेवक आवास' किया गया है.

Written ByShivam RajEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 10, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:22 AM IST
सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में NDA की पहली बैठक आज, BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहेंगे मौजूद
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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