राजनीति में आने का मौका मिला तो पूरी शिद्दत से काम करूंगी, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कही ये बात

Bihar Politics: जबलपुर में नर्मदा महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीति में आने का संकेत दिया है. मीडिया से चर्चा करते हुए बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा, यदि मुझे राजनीति में आने का मौका मिला तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से वहां पर काम करूंगी. उन्होंने कहा कि गायन के क्षेत्र में जिस तरह से पूरी मेहनत की है, राजनीति में भी पूरी लगन से काम करूंगी. मैथिली ठाकुर ने कहा, बिहार चुनाव करीब आ गया है और अगर मौका मिलता है तो चुनाव जरूर लड़ूंगी. मैथिली ठाकुर नर्मदा महोत्सव में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंची थीं. जबलपुर में अपने भजनों से मैथिली ठाकुर ने जनता का मन मोह लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति और नौकरशाहों से उनके रिलेशन हैं. ऐसे में यदि उन्हें राजनीति में मौका मिलता है तो वह सहर्ष स्वीकार करेंगी.

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मैथिली ठाकुर से मुलाकात की थी और कमल निशान के साथ चुनाव लड़ने की पेशकश की थी. कहा जा रहा है कि भाजपा उन्हें दरभंगा की अलीनगर या फिर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतार सकती है. इसी साल जुलाई महीने में मैथिली ठाकुर 25 साल की हुई हैं और चुनाव लड़ने योग्य हो गई हैं.

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, मैं बिहार गई थी. तब नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी से मिलने का मौका मिला था. बिहार के भविष्य को लेकर ढेर सारी बातें हुई थीं. किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, इस सवाल के जवाब में मैथिली ठाकुर ने बताया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना पसंद करूंगी. वहां से मेरा जुड़ाव रहा है. अपने गांव से शुरुआत होगी तो काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा.

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. पहले चरण में 121 सीटें आएंगी तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा. पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2025 को जारी होगी तो दूसरे चरण की 13 अक्टूबर को. पहले चरण के लिए नामांकन का दौर 17 अक्टूबर को तो दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को खत्म होगा. पहले चरण के नामांकन की जांच 18 अक्टूबर तो दूसरे चरण के नामांकन की जांच 21 अक्टूबर तक होगी. क्रमश: 20 और 23 अक्टूबर तक दोनों चरणों में नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 14 अक्टूबर को होगा.