Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2951250
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राजनीति में आने का मौका मिला तो पूरी शिद्दत से काम करूंगी, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कही ये बात

Maithili Thakur In Politics: दो दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मैथिली ठाकुर से मुलाकात की थी और उसके बारे में सोशल मीडिया पर यह जानकारी भी शेयर की थी. अब मैथिली ठाकुर ने भी राजनीति में आने का संकेत दे दिया है. मतलब दोनों तरफ से हरी झंडी मिल गई है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:32 PM IST

Trending Photos

लोक गायिका मैथिली ठाकुर (फाइल फोटो)
लोक गायिका मैथिली ठाकुर (फाइल फोटो)

Bihar Politics: जबलपुर में नर्मदा महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीति में आने का संकेत दिया है. मीडिया से चर्चा करते हुए बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा, यदि मुझे राजनीति में आने का मौका मिला तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से वहां पर काम करूंगी. उन्होंने कहा कि गायन के क्षेत्र में जिस तरह से पूरी मेहनत की है, राजनीति में भी पूरी लगन से काम करूंगी. मैथिली ठाकुर ने कहा, बिहार चुनाव करीब आ गया है और अगर मौका मिलता है तो चुनाव जरूर लड़ूंगी. मैथिली ठाकुर नर्मदा महोत्सव में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंची थीं. जबलपुर में अपने भजनों से मैथिली ठाकुर ने जनता का मन मोह लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति और नौकरशाहों से उनके रिलेशन हैं. ऐसे में यदि उन्हें राजनीति में मौका मिलता है तो वह सहर्ष स्वीकार करेंगी.

READ ALSO: हारमोनियम पर लोक गीतों की धुन निकालने वाली मैथिली ठाकुर के हाथों में राजयोग!

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मैथिली ठाकुर से मुलाकात की थी और कमल निशान के साथ चुनाव लड़ने की पेशकश की थी. कहा जा रहा है कि भाजपा उन्हें दरभंगा की अलीनगर या फिर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतार सकती है. इसी साल जुलाई महीने में मैथिली ठाकुर 25 साल की हुई हैं और चुनाव लड़ने योग्य हो गई हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, मैं बिहार गई थी. तब नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी से मिलने का मौका मिला था. बिहार के भविष्य को लेकर ढेर सारी बातें हुई थीं. किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, इस सवाल के जवाब में मैथिली ठाकुर ने बताया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना पसंद करूंगी. वहां से मेरा जुड़ाव रहा है. अपने गांव से शुरुआत होगी तो काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा.

READ ALSO: मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर में 6 नवंबर को होंगे मतदान

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. पहले चरण में 121 सीटें आएंगी तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा. पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2025 को जारी होगी तो दूसरे चरण की 13 अक्टूबर को. पहले चरण के लिए नामांकन का दौर 17 अक्टूबर को तो दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को खत्म होगा. पहले चरण के नामांकन की जांच 18 अक्टूबर तो दूसरे चरण के नामांकन की जांच 21 अक्टूबर तक होगी. क्रमश: 20 और 23 अक्टूबर तक दोनों चरणों में नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 14 अक्टूबर को होगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Maithili Thakurbihar chunav 2025

Trending news

Purnia and Hyderabad
पूर्णिया से हैदराबाद के बीच अब सीधी उड़ान, शुरू हो गई टिकट बुकिंग... जानें सब कुछ
Pawan Singh
पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में नया मोड़, मीडिया के सामने आने का चैलेंज
Maithili Thakur
राजनीति में आने का मौका मिला तो शिद्दत से काम करूंगी, मैथिली ठाकुर ने कही ये बात
Jharkhand news
झारखंड सरकार ने तीन कफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, सख्त निगरानी रखने के निर्देश
East Champran Flood
सिकरहना नदी का बांध टूटने से अफरतफरी का माहौल, कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा
bihar elections 2025
बिहार चुनाव की घोषणा के बाद लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज
Bihar Election 2025 Date
Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार में दो चरणों में होंगे मतदान, लालू यादव ने कहा- 6 और 11, NDA नौ दो ग्यारह
Khesari Lal Yadav
सोना पांडे के 'मस्त नैनो' के दीवाने हुए खेसारी लाल यादव, रिलीज किया नया सॉन्ग
Latehar News
Latehar: बरवाडीह के पूर्व एजीएम सह तरवाडीह पंचायत सेवक गिरफ्तार
Jharkhand Weather
लगातार बारिश से खूंटी के किसान चिंतित, धान की फसल पर संकट के बादल