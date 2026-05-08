मंत्री अशोक चौधरी ने संभाला पदभार, बोले- 'अब 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन'

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने संभाला पदभार ग्रहण कर लिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को घर बैठे राशन मिलेगा. कोई भी योग्य और जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं रहे, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा.
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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार (8 मई, 2026) की सुबह विभाग पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया. विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित विशेष सचिव, विभूति रंजन चौधरी, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम सुनील कुमार, संयुक्त सचिव रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया सहित अन्य विभागीय पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ दे कर उनका स्वागत किया.
पदभार संभालने के बाद क्या बोले मंत्री?
पदभार संभालने के बाद मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन से काफी गहराई से जुड़ा विभाग है. राज्य में राशन कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा है. हमारा प्रयास होगा कि आगामी दिनों में राशन कार्ड के 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाए.
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'जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं रहे'
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी योग्य और जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं रहे. विभाग उपभोक्ताओं के हित में आगे भी लगातार काम करेगा. इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग के पदाधिकारियों से विभागीय कार्यकलापों और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिया.
साथ ही, पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'आज पटना स्थित मुख्य सचिवालय भवन पहुंच कर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया. इसके उपरांत विभाग के वरीय अधिकारीगण के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी ली और शुभचिंतकों का अभिवादन स्वीकार किया. मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं जिन्होंने मुझे एक बार पुनः बिहारवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है.'