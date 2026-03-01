Advertisement
Bihar Politics: बिहार-बंगाल को काटकर नया राज्य बनाने की तैयारी! RJD का दावा लेकिन क्या CM नीतीश इसके लिए राजी होंगे?

Bihar Politics: राजद विधायक रणविजय साहू का दावा है कि बंगाल से ममता बनर्जी और बिहार से RJD का वोटबैंक काटने के लिए बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को काटकर नया राज्य बनाया जा सकता है. राजद विधायक के इस दावे से प्रदेश में सियासी तूफान आ गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:43 AM IST

बिहार-बंगाल काटकर नया राज्य बनाने का दावा (AI Photo)
Bihar Politics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बिहार दौरे पर आए थे. शाह के दिल्ली लौटते ही राजद विधायक रणविजय साहू ने दावा किया है कि बंगाल और बिहार से कुछ हिस्सों को काटकर नया राज्य बनाया जाएगा. उन्होंने दावा किया है कि बिहार के सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को काटा जाएगा और एक नया राज्य बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अमित शाह इसीलिए बिहार आए थे. राजद विधायक के इस दावे से प्रदेश में सियासी तूफान आ गया है. अब सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो कौन-कौन से इलाके प्रभावित होंगे? क्या इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तैयार होंगे?

बिहार-बंगाल के इन जिलों को काटने का दावा

राजद विधायक के दावे के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार के तीन जिले और पश्चिम बंगाल के तीन जिले जिलों को काटकर नया प्रदेश बनाया जा सकता है. इनमें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिले शामिल हैं. वहीं बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों को काटा जा सकता है. इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है. राजद विधायक का आरोप है कि बंगाल से ममता बनर्जी और बिहार से राष्ट्रीय जनता दल का वोटबैंक काटने की साजिश रची जा रही है.

इन जिलों की डेमोग्रॉफी कैसी है?

किशनगंज जिले में करीब 68% मुस्लिम आबादी है. वहीं पूर्णिया जिले में मुस्लिमों की आबादी 38.46% है. कटिहार जिले में भी मुस्लिम करीब 31.43% हैं. इसी तरह पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में हिंदू आबादी करीब 73.55% है. दार्जिलिंग जिले में भी हिंदुओं की संख्या अधिक है. जबकि उत्तर दिनाजपुर जिले में मुस्लिम और हिंदू दोनों की संख्या करीब-करीब बराबर है.

नीतीश कुमार कैसे राजी होंगे?

बिहार के सीमांचल जिलों में पसमांदा मुस्लिम आबादी अधिक है. माना जाता है कि यह वोटबैंक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को वोट करता है. पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से साबित हो गया कि मुस्लिम समुदाय ने एनडीए का भरपूर साथ दिया है. चुनावी रिजल्ट से साबित होता है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के भी मैदान में होने के बावजूद बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी भाजपा का समर्थन किया था. ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस वोटबैंक को कैसे जाने दे सकते हैं?

