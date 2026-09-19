/जदयू में खींचतान की अटकलों के बीच अचानक ललन सिंह के घर पहुंचे नीतीश कुमार, बंद कमरे में हुई बैठक

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बिहार की सियासत में जब भी लगता है कि सब कुछ शांत चल रहा है, तभी अचानक हलचल तेज हो जाती है. पिछले कुछ दिनों से जदयू भीतर अंदरूनी खींचतान और टूट की तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन 19 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को पटना में कुछ ऐसा घटा, जिसने राजनीतिक गलियारों में अचानक सुगबुगाहट बढ़ा दी. चलिए सबकुछ जानते हैं इस आर्टिकल में.
दरअसल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर पहुंच गए. नीतीश कुमार का इस तरह अचानक ललन सिंह के घर पहुंचना किसी आम शिष्टाचार मुलाकात जैसा नहीं लगा. यही वजह है कि इसे जदयू के भीतर चल रहे खींचतान के दौर से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शनिवार यानी आज ही जदयू नेता ललन सिंह ने पार्टी की बैठक से गायब रहने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
नीतीश कुमार और ललन सिंह की अचानक मुलाकात
बताया जा रहै कि नीतीश कुमार का काफिला जैसे ही ललन सिंह के आवास पर रुका, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और समर्थक भी थोड़े हैरान रह गए. दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई. हालांकि, मुलाकात के बाद बाहर आए दोनों में से किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया.
बता दें कि इससे पहले 19 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने पार्टी में मतभेद की चर्चाओं को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और बिना मतलब की बातों को तूल दिया जा रहा है. ललन सिंह ने कहा कि जदयू में 1994 से आंतरिक लोकतंत्र, आपसी सहमति और विचार-विमर्श की परंपरा रही है. 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर उठे सवाल पर ललन सिंह ने बताया कि उनका गुजरात में कार्यक्रम था, जिसकी जानकारी पार्टी के नेताओं को भी थी. उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेताओं से भी उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें बताया गया था कि बैठक नए विधायकों के लिए सामान्य प्रबोधन कार्यक्रम है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा