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जदयू में खींचतान की अटकलों के बीच अचानक ललन सिंह के घर पहुंचे नीतीश कुमार, बंद कमरे में हुई बैठक

जदयू की बैठक से दूरी और फिर इस पर सफाई देने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पार्टी में खींचतान की अटकलों पर विराम लगाने की बात कही. वहीं, िस बीच ललन सिंह से मिलने नीतीश कुमार उनके आवास पर अचानक पहुंच गए. दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत चली.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:41 PM IST
जदयू में खींचतान की अटकलों के बीच अचानक ललन सिंह के घर पहुंचे नीतीश कुमार, बंद कमरे में हुई बैठक
Image Credit: नीतीश कुमार और जेडीयू सांसद लल्लन सिंह (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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