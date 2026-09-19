/जदयू में खींचतान की अटकलों के बीच अचानक ललन सिंह के घर पहुंचे नीतीश कुमार, बंद कमरे में हुई बैठक

बता दें कि इससे पहले 19 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने पार्टी में मतभेद की चर्चाओं को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और बिना मतलब की बातों को तूल दिया जा रहा है. ललन सिंह ने कहा कि जदयू में 1994 से आंतरिक लोकतंत्र, आपसी सहमति और विचार-विमर्श की परंपरा रही है. 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर उठे सवाल पर ललन सिंह ने बताया कि उनका गुजरात में कार्यक्रम था, जिसकी जानकारी पार्टी के नेताओं को भी थी. उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेताओं से भी उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें बताया गया था कि बैठक नए विधायकों के लिए सामान्य प्रबोधन कार्यक्रम है.