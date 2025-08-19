Bihar Chunav 2025: पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने ज्वाइन की BJP, नागमणि कुशवाहा और सुचित्रा सिन्हा भी हुए भाजपाई

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: तेज-तर्रार पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा और बिहार सरकार में मंत्री रह चुकीं सुचित्रा सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई.
Former IPS Anand Mishra Join BJP: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मंगलवार (19 अगस्त) को बड़ी कामयाबी हासिल की है. चुनावी साल में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा और सुचित्रा सिन्हा भी भाजपाई हो गए हैं. तीनों दिग्गज शख्सियत ने पटना में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से बीजेपी पार्टी जॉइन कर ली है. इन तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए दोनों डिप्टी सीएम (सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा) भी मौजूद रहे.
