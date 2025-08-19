Bihar Chunav 2025: पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने ज्वाइन की BJP, नागमणि कुशवाहा और सुचित्रा सिन्हा भी हुए भाजपाई
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887726
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने ज्वाइन की BJP, नागमणि कुशवाहा और सुचित्रा सिन्हा भी हुए भाजपाई

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: तेज-तर्रार पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा और बिहार सरकार में मंत्री रह चुकीं सुचित्रा सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:54 PM IST

Trending Photos

आनंद मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन की
आनंद मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन की

Former IPS Anand Mishra Join BJP: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मंगलवार (19 अगस्त) को बड़ी कामयाबी हासिल की है. चुनावी साल में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा और सुचित्रा सिन्हा भी भाजपाई हो गए हैं. तीनों दिग्गज शख्सियत ने पटना में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से बीजेपी पार्टी जॉइन कर ली है. इन तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए दोनों डिप्टी सीएम (सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा) भी मौजूद रहे. 

खबर अपडेट हो रही है...

TAGS

bihar chunav 2025Former IPS Anand MishraBihar BJP

Trending news

Jharkhand IAS Vinay Chaubey
शराब घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे को एसीबी कोर्ट ने दी जमानत
bihar chunav 2025
पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने ज्वाइन की BJP, नागमणि कुशवाहा-सुचित्रा सिन्हा भी हुए भाजपाई
Patna Ambedkar hostel
पटना अंबेडकर छात्रावास से 3 बम बरामद, पुलिस हिरासत में कई छात्र
Rahul Gandhi
यूपी में 'खाट पे चर्चा' तो बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा',करिश्मा दिखा पाएंगे राहुल?
Tejashwi Yadav
'गठबंधन को जिताए, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
सिमरी बख्तियारपुर, जहां मखाने की महक और सियासत की गर्मी बनी सुर्खी
RIMS 2
24 अगस्त को आएगा सियासी तूफान! रिम्स 2 की चिन्हित जमीन पर जब हल चलाएंगे चंपई सोरेन
Umair Khan
वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को जागरूक करना : उमैर खान
Pawan Singh
लोकसभा चुनाव में तनातनी और विधानसभा से ठीक पहले सुलह, मुलाकात के आखिर क्या मायने?
Dilip Jaiswal
'राजनीति कोई दुकानदारी नहीं है', वोट अधिकार यात्रा पर दिलीप जायसवाल का तंज
;