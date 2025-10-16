Advertisement
पूर्व विधायक पूनम यादव ने जेडीयू पर लगाया धोखे का आरोप, पशुपति पारस की पार्टी से नामांकन का ऐलान

Bihar chunav 2025: जदयू से 4 बार विधायक रह चुकीं पुनम यादव ने टिकट कटने पर जेडीयू पर लगाया धोखे का आरोप लगाया. उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के पार्टी से जल्द नमांकन करने की घोषणा की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:38 PM IST

पूर्व विधायक पूनम यादव ने जेडीयू पर लगाया धोखे का आरोप
पूर्व विधायक पूनम यादव ने जेडीयू पर लगाया धोखे का आरोप

Bihar Chunav 2025: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से चार बार विधायक रह चुकीं पूनम यादव ने टिकट कटने के बाद मोर्चा खोल दिया. उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) की सदस्यता ग्रहण करने का ऐलान किया और जल्द नामांकन दाखिल करने की घोषणा की. पत्रकारों से बातचीत में पूनम यादव ने जदयू नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया. 

उन्होंने कहा, मैंने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार ने ही मेरा साथ छोड़ दिया. पार्टी ने मुझे टिकट न देकर विश्वासघात किया है. अब मैं चुनाव लडूंगी और जीतकर दिखाऊंगी कि जनता का साथ हमेशा मेरे साथ है.

उन्होंने जदयू पर पिछली बार भी वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी ठोस कारण के उनका टिकट काटा गया, जबकि वे खगड़िया सदर सीट पर लगातार मजबूत पकड़ रखती रहीं. पूनम ने कहा कि रालोजपा में शामिल होकर वे दलित-यादव वोट बैंक को मजबूत करेंगी और एनडीए के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगी.

ये भी पढ़ें: सम्राट चौधरी, नितिन नबीन, नीरज सिंह बबलू ने भर दिया पर्चा, जनता के बीच जाने की बारी

दरअसल, पूनम यादव खगड़िया के बाहुबली पूर्व विधायक रणवीर यादव की पहली पत्नी हैं. रणवीर ने दूसरी शादी अपनी साली कृष्णा यादव (पूनम की बहन) से की थी, जो पूनम के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद रही. चार बार खगड़िया सदर से जदयू के टिकट पर जीत हासिल करने वाली पूनम को रणवीर का मजबूत समर्थन मिलता रहा.

खगड़िया सदर विधानसभा सीट पर यादव, कोइरी और दलित वोटरों की अच्छी-खासी तादाद है. पूनम का रालोजपा में जाना पशुपति पारस की पार्टी को मजबूती दे सकता है, जो हाल ही में एनडीए से नाता तोड़ चुकी है. पारस ने लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ टकराव के बाद महागठबंधन की ओर रुख किया था.

बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग है. वहीं, 14 नवंबर को मतगणना होगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

