Bihar Politics: लालू यादव के 'छ और ग्यारह' वाले पोस्ट पर आनंद मोहन का पलटवार, तेजस्वी को बताया 'घोलटू भतीजा'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है. इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले भी विकासशील बिहार की राह पर चली है और आगे भी राज्य को विकसित बनाने के लिए सही नेतृत्व को ही चुनेगी. उन्हें विश्वास है कि बिहार फिर से अराजक दौर में नहीं लौटेगा.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "छ और ग्यारह NDA हो जाएगा नौ दो ग्यारह." इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद मोहन ने कहा कि अगर विपक्ष हार जाएगा तो यह वोट चोरी का आरोप लगाएंगे और अगर जीत जाएंगे तो इसे जनमत की जीत बता देंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब-जब वे जीतते हैं तो उसे जनता की जीत कहा जाता है, लेकिन हारते ही वोट चोरी का बहाना बनाया जाता है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि 14 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा. इस बारे में आनंद मोहन ने कहा कि वे यह विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक दिन होगा. एक तरफ, वे सड़कों पर नारे लगाते हैं, "वोट चोरों, गद्दी छोड़ो." जब कहा जाता है कि यहां वोटों की चोरी हो रही है, तो वे किस विश्वास से इसे ऐतिहासिक दिन कह रहे हैं? वे अपने ही शब्दों का खंडन कर रहे हैं. जब वे तेलंगाना जीतते हैं, तो यह जनमत की जीत है; जब वे बंगाल जीतते हैं, तो यह जनमत की जीत है. यहां तक ​​​​कि जब वे झारखंड जीतते हैं, तो यह जनमत की जीत है. वहीं अगर वे महाराष्ट्र, हरियाणा या दिल्ली हार जाते हैं, तो वे कहते हैं कि वोट चोरी हो गई है. लेकिन अगर हरियाणा, दिल्ली या महाराष्ट्र हार जाते हैं तो वोट चोरी का शोर मचाने लगते हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के लायक नहीं बचे हैं और 14 तारीख को जाने वाले हैं. इस पर आनंद मोहन ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वह उतने घोलटू भतीजा क्यों है?. वही लोग घुल्ट-घुल्ट करके डिप्टी सीएम बनने के लिये बार-बार वही जाते हैं. वही हैं जो बार-बार जोड़-तोड़ करके डिप्टी सीएम बन जाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार कमजोर हैं तो फिर क्यों वही नेता देश की राजनीति को बिहार से प्रभावित करते हैं.

जब आनंद मोहन से पूछा गया कि इस बार क्या उनके परिवार से कोई नया चेहरा चुनाव मैदान में होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए. उन्होंने कहा कि "पूरा बिहार ही मेरा परिवार है" और पूरे राज्य की जनता ही उनकी ताकत है.

