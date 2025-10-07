Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952175
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: लालू यादव के 'छ और ग्यारह' वाले पोस्ट पर आनंद मोहन का पलटवार, तेजस्वी को बताया 'घोलटू भतीजा'

बिहार चुनाव के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लालू और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष हारने पर हमेशा वोट चोरी का आरोप लगाता है और जीतने पर जनमत की जीत बता देता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:49 PM IST

Trending Photos

पूर्व सांसद आनंद मोहन
पूर्व सांसद आनंद मोहन

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है. इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले भी विकासशील बिहार की राह पर चली है और आगे भी राज्य को विकसित बनाने के लिए सही नेतृत्व को ही चुनेगी. उन्हें विश्वास है कि बिहार फिर से अराजक दौर में नहीं लौटेगा.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "छ और ग्यारह NDA हो जाएगा नौ दो ग्यारह." इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद मोहन ने कहा कि अगर विपक्ष हार जाएगा तो यह वोट चोरी का आरोप लगाएंगे और अगर जीत जाएंगे तो इसे जनमत की जीत बता देंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब-जब वे जीतते हैं तो उसे जनता की जीत कहा जाता है, लेकिन हारते ही वोट चोरी का बहाना बनाया जाता है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि 14 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा. इस बारे में आनंद मोहन ने कहा कि वे यह विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक दिन होगा. एक तरफ, वे सड़कों पर नारे लगाते हैं, "वोट चोरों, गद्दी छोड़ो." जब कहा जाता है कि यहां वोटों की चोरी हो रही है, तो वे किस विश्वास से इसे ऐतिहासिक दिन कह रहे हैं? वे अपने ही शब्दों का खंडन कर रहे हैं. जब वे तेलंगाना जीतते हैं, तो यह जनमत की जीत है; जब वे बंगाल जीतते हैं, तो यह जनमत की जीत है. यहां तक ​​​​कि जब वे झारखंड जीतते हैं, तो यह जनमत की जीत है. वहीं अगर वे महाराष्ट्र, हरियाणा या दिल्ली हार जाते हैं, तो वे कहते हैं कि वोट चोरी हो गई है. लेकिन अगर हरियाणा, दिल्ली या महाराष्ट्र हार जाते हैं तो वोट चोरी का शोर मचाने लगते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के लायक नहीं बचे हैं और 14 तारीख को जाने वाले हैं. इस पर आनंद मोहन ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वह उतने घोलटू भतीजा क्यों है?. वही लोग घुल्ट-घुल्ट करके डिप्टी सीएम बनने के लिये बार-बार वही जाते हैं. वही हैं जो बार-बार जोड़-तोड़ करके डिप्टी सीएम बन जाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार कमजोर हैं तो फिर क्यों वही नेता देश की राजनीति को बिहार से प्रभावित करते हैं.

जब आनंद मोहन से पूछा गया कि इस बार क्या उनके परिवार से कोई नया चेहरा चुनाव मैदान में होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए. उन्होंने कहा कि "पूरा बिहार ही मेरा परिवार है" और पूरे राज्य की जनता ही उनकी ताकत है.

इनपुट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- 'राजद में इतनी ताकत नहीं कि भाजपा को रोक सके', शेरघाटी में ओवैसी ने जमकर बोला हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Anand MohanBihar Assembly Elections 2025bihar chunav 2025

Trending news

Jharkhand news
झारखंड में नक्सलियों ने किया प्रतिरोध सप्ताह और बंद का ऐलान, पुलिस अलर्ट
Arun Bharti
अपने जीजा अरुण भारती को चिराग पासवान ने बनाया विधानसभा चुनाव प्रभारी
Asaduddin Owaisi
'राजद में इतनी ताकत नहीं कि भाजपा को रोक सके', शेरघाटी में ओवैसी ने जमकर बोला हमला
sudhanshu trivedi
हमारा CM स्पष्ट, उनसे पूछिए जिनकी हसरतों के जनाजे निकल गए: सुधांशु त्रिवेदी
Kajal Raghwani
काजल राघवानी और अरविंद अकेला कल्लू की भोजपुरी फिल्म ‘प्रेम विवाह’ की शूटिंग शुरू
Siwan Sadar Vidhan Sabha Seat
Siwan Sadar Vidhan Sabha Seat: 2020 में राजद ने छीनी थी भाजपा से सीट
Garhwa News
गढ़वा में पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी और नवजात की हत्या कर दफनाया
Bihar Assembly Elections 2025
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, मुकेश सहनी ने बताया कब होगा ऐलान
Jitan Ram Manjhi
मांझी ने दिल्ली से बनाई दूरी, असम दौरे पर रवाना हुए, NDA में फंसी सीट शेयरिंग
Jehanabad news
जहानाबाद में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार