Bihar Chunav 2025: पशुपति पारस महागठबंधन को देंगे बड़ा झटका? बैठक को लेकर पूर्व सांसद प्रिंस राज बोले-'हमारी अपनी तैयारी पूरी'

पूर्व सांसद प्रिंस राज ने कहा कि RLJP में चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे से जुड़े सभी फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ही लेंगे. उन्होंने चिराग पासवान की नाराजगी और सूरज भान सिंह के पार्टी छोड़ने की खबरों को लेकर भी अपनी बात रखी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:08 PM IST

पूर्व सांसद प्रिंस राज
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा के पूर्व सांसद प्रिंस राज ने कहा कि पार्टी में उम्मीदवार चयन और चुनाव लड़ने की रणनीति को लेकर अंतिम फैसला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस लेंगे. उन्होंने बताया कि वे पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, जहां बैठक में चुनाव संबंधी निर्णय लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि "हम लोगों को बुलाया गया है, जो भी निर्णय होगा, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और बाद में इसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी."

सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी के सवाल पर प्रिंस राज ने कहा कि "इस पर वही बेहतर बता सकते हैं या फिर एनडीए के नेता बता पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है. हमारी अपनी तैयारियां पूरी हैं, और जब भी कुछ आधिकारिक घोषणा होगी, मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी." उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में हर दल की अपनी रणनीति होती है.

जब उनसे तेजस्वी यादव के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि "हमारी सरकार बनी तो हर घर को सरकारी नौकरी देंगे", तो प्रिंस राज ने कहा, "अच्छी बात है."

सूरज भान सिंह के पार्टी छोड़ने की चर्चा पर प्रिंस राज ने स्पष्ट किया कि "ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारी पार्टी एकजुट है और कोई भी बड़े नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी है." उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय इस तरह की बातें अक्सर फैलती हैं.

जब उनसे पूछा गया कि पशुपति पारस की आज होने वाली बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा, तो उन्होंने कहा कि "बैठक अभी शुरू होने वाली है. देखते हैं क्या होता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. जो भी फैसला होगा, वह आपको बताया जाएगा." उन्होंने दोहराया कि "हमारी पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं, वे सामूहिक रूप से और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लिए जाते हैं."

इस सवाल पर कि क्या उनकी पार्टी चिराग पासवान के सामने उम्मीदवार उतारेगी, प्रिंस राज ने कहा कि "चुनाव है, उम्मीदवार तो खड़ा होगा. किसके खिलाफ खड़ा होगा, यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे. हम सब पार्टी लाइन पर चल रहे हैं." उन्होंने साफ किया कि इस तरह के फैसले सामूहिक विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं.

प्रिंस राज ने यह भी कहा कि "हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. यह फैसला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे. हमें जितनी सीटों पर लड़ना है या नहीं लड़ना है, उसका अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है." उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से सलाह ली जा रही है, और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में एनडीए के लिए प्रचार करने आ रहे हैं, तो प्रिंस राज ने कहा कि "बहुत से नेता बिहार आने वाले हैं. चुनाव में सभी दलों के बड़े नेता राज्य में प्रचार करेंगे. जनता तय करेगी कि किसे मौका देना है."

रिपोर्ट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- लालू यादव बड़े नसीब वाले, मिला एक साथ दो काम करने का मौका: नीरज कुमार

