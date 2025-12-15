अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नितिन नबीन तक... कौन कितनी उम्र में बने भाजपा के अध्यक्ष? यहां जानें सबकुछ

BJP President Age: बिहार के नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता हैं. इस पद को संभालते समय उनकी उम्र करीब 45 साल है.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्थापना 1980 में हुई और तब से लेकर अब तक पार्टी अध्यक्ष के पद पर कई दिग्गज नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली है. इस पद पर आसीन होने वाले नेताओं पर पार्टी ने अनुभवी और युवा, दोनों तरह के नेतृत्व पर भरोसा जताया है. बिहार के नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता हैं. इस पद को संभालते समय उनकी उम्र करीब 45 साल है. आइए, एक नजर डालते हैं बीजेपी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्षों और उस समय उनकी क्या उम्र थी, जब उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली.
बीजेपी के 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों की लिस्ट
बीजेपी की स्थापना से लेकर अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान कुल 12 नेताओं ने संभाली है. अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे. लालकृष्ण आडवाणी, इन्होंने तीन अलग अलग वक्त पर पदभार संभाला. जिसके बाद मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के. जना कृष्णमूर्ति, एम. वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह ने भी दो अलग अलग समय पर पदभार संभाला. नितिन गडकरी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, अब नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी मिली है.
कौन कितनी उम्र में बने भाजपा के अध्यक्ष? यहां देखें
|क.सं.
|राष्ट्रीय अध्यक्ष
|पद ग्रहण का वर्ष
|पद ग्रहण के समय उम्र
|1.
|अटल बिहारी वाजपेयी
|1980
|56
|2.
|लालकृष्ण आडवाणी
|1986 में फिर 1993, इसके बाद 2004 से 2005 तक
|59
|3.
|डॉ. मुरली मनोहर जोशी
|1991
|57
|4.
|कुशाभाऊ ठाकरे
|1998
|75
|5.
|बंगारू लक्ष्मण
|2000
|61
|6.
|के. जना कृष्णमूर्ति
|2001
|72
|7.
|एम. वेंकैया नायडू
|2002
|52
|8.
|राजनाथ सिंह
|2005 में और फिर 2013
|54
|9.
|नितिन गडकरी
|2010
|52
|10.
|अमित शाह
|2014
|49
|11.
|जे.पी. नड्डा
|2020
|59
|12.
|नितिन नबीन
|2025
|45
बता दें कि बिहार से आने वाले युवा नेता नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इस पद को संभालने के समय उनकी उम्र महज 45 वर्ष है. वह बीजेपी के इतिहास में यह जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक हैं.