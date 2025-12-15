अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नितिन नबीन तक... कौन कितनी उम्र में बने भाजपा के अध्यक्ष? यहां जानें सबकुछ

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्थापना 1980 में हुई और तब से लेकर अब तक पार्टी अध्यक्ष के पद पर कई दिग्गज नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली है. इस पद पर आसीन होने वाले नेताओं पर पार्टी ने अनुभवी और युवा, दोनों तरह के नेतृत्व पर भरोसा जताया है. बिहार के नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता हैं. इस पद को संभालते समय उनकी उम्र करीब 45 साल है. आइए, एक नजर डालते हैं बीजेपी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्षों और उस समय उनकी क्या उम्र थी, जब उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली.

बीजेपी के 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों की लिस्ट

बीजेपी की स्थापना से लेकर अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान कुल 12 नेताओं ने संभाली है. अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे. लालकृष्ण आडवाणी, इन्होंने तीन अलग अलग वक्त पर पदभार संभाला. जिसके बाद मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के. जना कृष्णमूर्ति, एम. वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह ने भी दो अलग अलग समय पर पदभार संभाला. नितिन गडकरी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, अब नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी मिली है.

कौन कितनी उम्र में बने भाजपा के अध्यक्ष? यहां देखें

क.सं. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ग्रहण का वर्ष पद ग्रहण के समय उम्र 1. अटल बिहारी वाजपेयी 1980 56 2. लालकृष्ण आडवाणी 1986 में फिर 1993, इसके बाद 2004 से 2005 तक 59 3. डॉ. मुरली मनोहर जोशी 1991 57 4. कुशाभाऊ ठाकरे 1998 75 5. बंगारू लक्ष्मण 2000 61 6. के. जना कृष्णमूर्ति 2001 72 7. एम. वेंकैया नायडू 2002 52 8. राजनाथ सिंह 2005 में और फिर 2013 54 9. नितिन गडकरी 2010 52 10. अमित शाह 2014 49 11. जे.पी. नड्डा 2020 59 12. नितिन नबीन 2025 45

बता दें कि बिहार से आने वाले युवा नेता नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इस पद को संभालने के समय उनकी उम्र महज 45 वर्ष है. वह बीजेपी के इतिहास में यह जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक हैं.