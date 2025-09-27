Advertisement
Gaighat Vidhan Sabha Seat: बाढ़ और टूटी सड़कों से परेशान जनता, नेताओं से कर रही जवाबदेही की मांग

Bihar Chunav 2025: गायघाट विधानसभा क्षेत्र के लोग हर साल बाढ़ और जलजमाव की समस्या से जूझते हैं. ग्रामीण सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है. किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाढ़ और पानी भराव के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:48 AM IST

मुजफ्फरपुर की गायघाट सीट

Gaighat Vidhan Sabha Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जनता की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और सड़कों की बदहाल स्थिति है. हर साल बागमती नदी के कारण यहां के लोग बाढ़ और जलजमाव से परेशान रहते हैं. ग्रामीण सड़कों की हालत इतनी खराब है कि कई जगह लोगों को चचरी पुल से होकर गुजरना पड़ता है.

पिछले विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार निरंजन राय ने जदयू के माहेश्वर प्रसाद यादव को 7,566 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. निरंजन राय को 59,778 वोट मिले थे, जबकि माहेश्वर प्रसाद यादव को 52,212 वोट मिले. वहीं, एलजेपी से भाजपा सांसद वीणा देवी और जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पुत्री कोमल कुमारी चुनाव लड़ी थीं और उन्हें 36,851 वोट मिले थे.

2015 के चुनाव में जदयू और राजद ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. इस दौरान राजद उम्मीदवार माहेश्वर प्रसाद यादव ने भाजपा प्रत्याशी वीणा देवी को 5,000 वोटों से हराया था. वहीं, 2010 में वीणा देवी ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी. इससे साफ है कि गायघाट में राजनीतिक मुकाबला हमेशा कड़ा रहा है.

आगामी चुनाव में राजद और भाजपा के उम्मीदवार मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं. जातीय समीकरण में राजपूत और यादव मतदाता सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. इनके अलावा मल्लाह और मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी आबादी है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है.

2020 की वोटर सूची के अनुसार, गायघाट विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,16,108 मतदाता हैं. यह इलाका मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बॉर्डर पर स्थित है, जिसकी पहचान बाढ़ और जलजमाव की समस्या के कारण पूरे राज्य में है.

स्थानीय लोगों की मुख्य मांग है कि बागमती नदी पर बने अधूरे बांध को पूरा किया जाए. कटरा के उत्तरी इलाके में जहां बांध बना है, वहां बारिश के बाद जलजमाव की समस्या और बढ़ गई है. वहीं, जहां बांध अधूरा है, वहां से बाढ़ का पानी फैलकर गायघाट के पूर्वी हिस्से को प्रभावित करता है. इससे किसानों की खेती चौपट हो जाती है.

मुजफ्फरपुर जिले की कुल सीटों में राजद का कब्जा गायघाट, कांटी, मीनापुर और बोचहा पर है. सकरा सीट जदयू के पास है, जबकि कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू भाजपा के कब्जे में हैं. कांग्रेस फिलहाल मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा पर काबिज है.

