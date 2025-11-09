Advertisement
'गांधी परिवार का इतिहास चोरों से भरा है...', राहुल के वोट चोरी वाले आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार

Bihar Chunav 2025: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार का इतिहास ही राजनीतिक चोरी से भरा रहा है. दुबे ने 1982 हरियाणा राजनीति, एनटी रामाराव सरकार और कल्याण सिंह प्रकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई बार जनादेश की चोरी की है.

Last Updated: Nov 09, 2025, 12:57 PM IST

Bihar Chunav 2025: भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को कई सवालों का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर तंज कसा. भाजपा सांसद ने कहा कि गांधी परिवार का इतिहास चोरों से भरा है, इसलिए वे वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं.

सवाल : राहुल गांधी अभी से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसपर आप क्या कहेंगे?

जवाब : वोट चोरी किसे कहते हैं, राहुल गांधी को अपने परिवार से सीखना चाहिए. 1982 में चौधरी देवीलाल 90 सदस्यीय विधानसभा में 45 विधायक जीतकर लाए थे और कांग्रेस को केवल 31 विधायक मिले थे, लेकिन इसके बावजूद जीडी तपासे ने भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी. इसी तरह एंटी रामा राव की सरकार बन गई थी. कल्याण सिंह को हटाकर रमेश भंडारी ने किसको शपथ दिलाई थी? ऐसे हजारों उदाहरण हैं और वे वोट चोरी की बात करते हैं. राहुल गांधी के परिवार का इतिहास वोट चोरों से भरा हुआ है, इसलिए वे चिल्ला रहे हैं. अब बिहार की जनता इससे परेशान आ गई है, इसलिए इस बार कांग्रेस को दो-तीन सीट भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी. 14 नवंबर के बाद सबसे बड़ी बात यह होने वाली है कि कांग्रेस और राजद का जिंदगी भर का संबंध टूटने वाला है.

सवाल : प्रियंका गांधी स्टेज पर आकर महिलाओं के साथ नृत्य कर रही हैं. ये किस बात का संकेत है?

जवाब : देखिए, मैं उनकी भाषा में जवाब नहीं देता. नृत्य करना चाहिए, प्रियंका हमारी सहयोगी सांसद हैं. अगर वह अच्छी नृत्य करती हैं, तो वह अच्छी बात है. लेकिन प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, वह बहुत असभ्य है. राहुल गांधी के माता-पिता जब भी नॉर्थ ईस्ट गए, डांस करते हुए नजर आए. ऐसे में क्या कहा जाएगा कि वह वोट के लिए नाच रहे थे? उन्हें भारत की सभ्यता-संस्कृति से कोई मतलब नहीं है. नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह संस्कार नहीं दिया गया कि वह प्रधानमंत्री के बारे में कैसी बात करें.

सवाल : राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते हैं. इसपर आप क्या कहेंगे?

जवाब : राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह युवा हैं. मेरी उम्र और राहुल गांधी की उम्र लगभग बराबर है. मेरे दोनों बेटों की उम्र शादी की हो गई है. हो सकता है अगले साल मैं एक की शादी करा दूं. इसका मतलब है कि राहुल बूढ़े हो गए हैं. जेन-जी जब आएगा, तो वह देखेगा कि कंबोडिया और वियतनाम कौन जा रहा है. राहुल गांधी कहते हैं कि उनके परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, तो वे कोलंबिया और कंबोडिया कैसे जा रहे हैं? वे वियतनाम किस लिए जा रहे हैं? इटली में उनके परिवार के पास क्या संपत्ति है? जेन जी सबकी जांच करेगा और उन्हें खदेड़ने का काम करेगा.

ये भी पढ़ें: 1952 से अब तक नहीं हुआ इतना मतदान, 5 सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' ने बढ़ाई सियासी गर्मी

सवाल : रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है. क्या कहेंगे?

जवाब : रेवंत हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं. रेवंत ने हमारे साथ काम किया है. उनका जो दर्द है, वह बाहर निकल गया है. उनको समझ में आ गया है कि हिंदुत्व से कांग्रेस का कुछ लेना-देना नहीं है. वह सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं.

सवाल : सुप्रिया श्रीनेत पत्रकारों को दलाल व चरण चुंबक कह रही हैं. इसपर आप क्या कहेंगे?

जवाब : सुप्रिया खुद भी पत्रकार रही हैं, शायद वे पहले दलाली करती रही होंगी.

इनपुट: आईएएनएस

